Укр

Гости обязательно спросят секрет: рецепт бабушкиных пирожков с необычной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
shuba.life

Выпечка идеальна сама по себе, но еще ее можно есть с борщом или бульоном

Пирожки — любимая с детства выпечка. Соленые и сладкие, жареные или запеченные в духовке. Кажется, в "пирожковой" теме невозможно придумать что-то новое.

Однако сегодня мы предлагаем неожиданную выпечку — дрожжевые пирожки с рыбой и рисом. Как пишет Shuba, если еще добавить к начинке любимые специи и зелень, они станут еще вкуснее.

Как приготовить пирожки с рыбой и рисом

Ингредиенты на 8 порций:

  • 2 ст. муки;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 8 г сухих дрожжей;
  • 0,5 стакана молока 3,2%;
  • 400 г филе белой рыбы.
  • 0,5 стакана риса;
  • 1 ст. л. сливочного масла 82%;
  • специи по вкусу;
  • 1 куриное яйцо для смазывания.

Способ приготовления:

  1. Смешайте молоко, дрожжи, соль, сахар в большой миске, дайте постоять до образования небольшой пены.
  2. Добавьте муку и замесите тесто. Уложите его в миску, накройте чистым полотенцем и дайте подняться в теплом месте около 30 минут.
  3. Отварите рис, но не до полной готовности — достаточно поставить его на 15 минут.
  4. Смешайте рис с нарезанным на кусочки филе рыбы, добавьте сливочное масло и специи по вкусу.
  5. Поднявшееся тесто раскатайте в колбаску и порежьте на 8 одинаковых по размеру кусочков. Каждый кусочек раскатайте и дайте отдохнуть 5 минут.
  6. Положите внутрь каждого кусочка теста столовую ложку начинки, защипните края.
  7. Выложите на стеленный пергаментной бумагой и смазанное маслом противень сформированные пирожки. Смажьте их взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Пирожки можно посыпать тертым сыром в конце приготовления. Подавать их лучше с сырным соусом или сметаной.

Если вам не хочется заморачиваться над запоминанием рецептов теста на пироги, есть универсальный рецепт для выпечки. Такое тесто подойдет и для пончиков, и для пирогов.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Готовим дома #Дрожжевые пирожки