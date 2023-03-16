Гости обязательно спросят секрет: рецепт бабушкиных пирожков с необычной начинкой

Выпечка идеальна сама по себе, но еще ее можно есть с борщом или бульоном

Пирожки — любимая с детства выпечка. Соленые и сладкие, жареные или запеченные в духовке. Кажется, в "пирожковой" теме невозможно придумать что-то новое.

Однако сегодня мы предлагаем неожиданную выпечку — дрожжевые пирожки с рыбой и рисом. Как пишет Shuba, если еще добавить к начинке любимые специи и зелень, они станут еще вкуснее.

Как приготовить пирожки с рыбой и рисом

Ингредиенты на 8 порций:

2 ст. муки;

1 ст. л. сахара;

8 г сухих дрожжей;

0,5 стакана молока 3,2%;

400 г филе белой рыбы.

0,5 стакана риса;

1 ст. л. сливочного масла 82%;

специи по вкусу;

1 куриное яйцо для смазывания.

Способ приготовления:

Смешайте молоко, дрожжи, соль, сахар в большой миске, дайте постоять до образования небольшой пены. Добавьте муку и замесите тесто. Уложите его в миску, накройте чистым полотенцем и дайте подняться в теплом месте около 30 минут. Отварите рис, но не до полной готовности — достаточно поставить его на 15 минут. Смешайте рис с нарезанным на кусочки филе рыбы, добавьте сливочное масло и специи по вкусу. Поднявшееся тесто раскатайте в колбаску и порежьте на 8 одинаковых по размеру кусочков. Каждый кусочек раскатайте и дайте отдохнуть 5 минут. Положите внутрь каждого кусочка теста столовую ложку начинки, защипните края. Выложите на стеленный пергаментной бумагой и смазанное маслом противень сформированные пирожки. Смажьте их взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Пирожки можно посыпать тертым сыром в конце приготовления. Подавать их лучше с сырным соусом или сметаной.

Если вам не хочется заморачиваться над запоминанием рецептов теста на пироги, есть универсальный рецепт для выпечки. Такое тесто подойдет и для пончиков, и для пирогов.