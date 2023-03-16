Гости обязательно спросят секрет: рецепт бабушкиных пирожков с необычной начинкой
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Выпечка идеальна сама по себе, но еще ее можно есть с борщом или бульоном
Пирожки — любимая с детства выпечка. Соленые и сладкие, жареные или запеченные в духовке. Кажется, в "пирожковой" теме невозможно придумать что-то новое.
Однако сегодня мы предлагаем неожиданную выпечку — дрожжевые пирожки с рыбой и рисом. Как пишет Shuba, если еще добавить к начинке любимые специи и зелень, они станут еще вкуснее.
Как приготовить пирожки с рыбой и рисом
Ингредиенты на 8 порций:
- 2 ст. муки;
- 1 ст. л. сахара;
- 8 г сухих дрожжей;
- 0,5 стакана молока 3,2%;
- 400 г филе белой рыбы.
- 0,5 стакана риса;
- 1 ст. л. сливочного масла 82%;
- специи по вкусу;
- 1 куриное яйцо для смазывания.
Способ приготовления:
- Смешайте молоко, дрожжи, соль, сахар в большой миске, дайте постоять до образования небольшой пены.
- Добавьте муку и замесите тесто. Уложите его в миску, накройте чистым полотенцем и дайте подняться в теплом месте около 30 минут.
- Отварите рис, но не до полной готовности — достаточно поставить его на 15 минут.
- Смешайте рис с нарезанным на кусочки филе рыбы, добавьте сливочное масло и специи по вкусу.
- Поднявшееся тесто раскатайте в колбаску и порежьте на 8 одинаковых по размеру кусочков. Каждый кусочек раскатайте и дайте отдохнуть 5 минут.
- Положите внутрь каждого кусочка теста столовую ложку начинки, защипните края.
- Выложите на стеленный пергаментной бумагой и смазанное маслом противень сформированные пирожки. Смажьте их взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
Пирожки можно посыпать тертым сыром в конце приготовления. Подавать их лучше с сырным соусом или сметаной.
Если вам не хочется заморачиваться над запоминанием рецептов теста на пироги, есть универсальный рецепт для выпечки. Такое тесто подойдет и для пончиков, и для пирогов.