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Як приготувати пікантну халву: східна насолода з кількох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніша соняшникова халва
Найсмачніша соняшникова халва. Фото smak.ua

Зовсім небагато часу – і смачний десерт готовий

Мабуть, немає людини, байдужої до халви. Незважаючи на велику кількість різноманітних десертів, ми все одно любимо цю східну насолоду. Існує багато видів халви – з кунжуту, насіння соняшника, борошна, з додаванням сухофруктів чи горіхів.

Готувати такі ласощі вдома простіше, ніж ви могли собі уявити. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує зробити халву з насіння всього з кількох інгредієнтів.

Як приготувати соняшникову халву?

Що потрібно:

  • 400 г насіння;
  • 50 мл соняшникової олії;
  • 0,5 склянки цукру;
  • 0,5 склянки води;
  • 1,5 склянки борошна.

Спосіб приготування:

  1. Борошно обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору.
  2. Насіння прокрутити на м’ясорубці, змішати з борошном.
  3. Додати олію, вимісити руками.
  4. Приготувати сироп: воду змішати цукром, довести до кипіння та варити 5 хвилин.
  5. Сироп змішати з|із| основною сумішшю, все добре вимішати.
  6. Щільно укласти у форму, змащену олією і прибрати в холодильник на добу.

Якщо хочеться чогось незвичайного, пропонуємо бананові хот-доги. Цей десерт має навіть "дорослий" варіант — з ромом або сидром.

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#Рецепт #Десерт #Халва #Готуємо вдома