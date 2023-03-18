Як приготувати пікантну халву: східна насолода з кількох інгредієнтів

Зовсім небагато часу – і смачний десерт готовий

Мабуть, немає людини, байдужої до халви. Незважаючи на велику кількість різноманітних десертів, ми все одно любимо цю східну насолоду. Існує багато видів халви – з кунжуту, насіння соняшника, борошна, з додаванням сухофруктів чи горіхів.

Готувати такі ласощі вдома простіше, ніж ви могли собі уявити. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує зробити халву з насіння всього з кількох інгредієнтів.

Як приготувати соняшникову халву?

Що потрібно:

400 г насіння;

50 мл соняшникової олії;

0,5 склянки цукру;

0,5 склянки води;

1,5 склянки борошна.

Спосіб приготування:

Борошно обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору. Насіння прокрутити на м’ясорубці, змішати з борошном. Додати олію, вимісити руками. Приготувати сироп: воду змішати цукром, довести до кипіння та варити 5 хвилин. Сироп змішати з|із| основною сумішшю, все добре вимішати. Щільно укласти у форму, змащену олією і прибрати в холодильник на добу.

Якщо хочеться чогось незвичайного, пропонуємо бананові хот-доги. Цей десерт має навіть "дорослий" варіант — з ромом або сидром.