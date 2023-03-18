Як приготувати пікантну халву: східна насолода з кількох інгредієнтів
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Зовсім небагато часу – і смачний десерт готовий
Мабуть, немає людини, байдужої до халви. Незважаючи на велику кількість різноманітних десертів, ми все одно любимо цю східну насолоду. Існує багато видів халви – з кунжуту, насіння соняшника, борошна, з додаванням сухофруктів чи горіхів.
Готувати такі ласощі вдома простіше, ніж ви могли собі уявити. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує зробити халву з насіння всього з кількох інгредієнтів.
Як приготувати соняшникову халву?
Що потрібно:
- 400 г насіння;
- 50 мл соняшникової олії;
- 0,5 склянки цукру;
- 0,5 склянки води;
- 1,5 склянки борошна.
Спосіб приготування:
- Борошно обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Насіння прокрутити на м’ясорубці, змішати з борошном.
- Додати олію, вимісити руками.
- Приготувати сироп: воду змішати цукром, довести до кипіння та варити 5 хвилин.
- Сироп змішати з|із| основною сумішшю, все добре вимішати.
- Щільно укласти у форму, змащену олією і прибрати в холодильник на добу.
Якщо хочеться чогось незвичайного, пропонуємо бананові хот-доги. Цей десерт має навіть "дорослий" варіант — з ромом або сидром.