Как приготовить пикантную халву: восточная сладость из нескольких ингредиентов

Совсем немного времени — и вкусный десерт готов

Пожалуй, нет человека, равнодушного к халве. Несмотря на большое количество разнообразных десертов, мы все равно любим эту восточную сладость. Существует много видов халвы – из кунжута, семян подсолнечника, муки, с добавлением сухофруктов или орехов.

Готовить такое лакомство дома проще, чем вы могли себе представить. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает сделать халву из семечек всего из нескольких ингредиентов.

Как приготовить подсолнечную халву

Что нужно:

400 г семечек;

50 мл подсолнечного масла;

0,5 стакана сахара;

0,5 стакана воды;

1,5 стакана муки.

Способ приготовления:

Муку обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Семечки прокрутить на мясорубке, смешать с мукой. Добавить масло, вымесить руками. Приготовить сироп: воду смешать сахаром, довести до кипения и варить 5 минут. Сироп смешать с основной смесью, все хорошо вымешать. Плотно уложить в форму, смазанную подсолнечным маслом и убрать в холодильник на сутки.

Если хочется чего-то необычного, предлагаем банановые хот-доги. У этого десерта есть даже "взрослый" вариант — с ромом или сидром.