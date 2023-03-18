Как приготовить пикантную халву: восточная сладость из нескольких ингредиентов
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Совсем немного времени — и вкусный десерт готов
Пожалуй, нет человека, равнодушного к халве. Несмотря на большое количество разнообразных десертов, мы все равно любим эту восточную сладость. Существует много видов халвы – из кунжута, семян подсолнечника, муки, с добавлением сухофруктов или орехов.
Готовить такое лакомство дома проще, чем вы могли себе представить. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает сделать халву из семечек всего из нескольких ингредиентов.
Как приготовить подсолнечную халву
Что нужно:
- 400 г семечек;
- 50 мл подсолнечного масла;
- 0,5 стакана сахара;
- 0,5 стакана воды;
- 1,5 стакана муки.
Способ приготовления:
- Муку обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Семечки прокрутить на мясорубке, смешать с мукой.
- Добавить масло, вымесить руками.
- Приготовить сироп: воду смешать сахаром, довести до кипения и варить 5 минут.
- Сироп смешать с основной смесью, все хорошо вымешать.
- Плотно уложить в форму, смазанную подсолнечным маслом и убрать в холодильник на сутки.
Если хочется чего-то необычного, предлагаем банановые хот-доги. У этого десерта есть даже "взрослый" вариант — с ромом или сидром.