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Как приготовить пикантную халву: восточная сладость из нескольких ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейшая подсолнечная халва
Вкуснейшая подсолнечная халва. Фото smak.ua

Совсем немного времени — и вкусный десерт готов

Пожалуй, нет человека, равнодушного к халве. Несмотря на большое количество разнообразных десертов, мы все равно любим эту восточную сладость. Существует много видов халвы – из кунжута, семян подсолнечника, муки, с добавлением сухофруктов или орехов.

Готовить такое лакомство дома проще, чем вы могли себе представить. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает сделать халву из семечек всего из нескольких ингредиентов.

Как приготовить подсолнечную халву

Что нужно:

  • 400 г семечек;
  • 50 мл подсолнечного масла;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 0,5 стакана воды;
  • 1,5 стакана муки.

Способ приготовления:

  1. Муку обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
  2. Семечки прокрутить на мясорубке, смешать с мукой.
  3. Добавить масло, вымесить руками.
  4. Приготовить сироп: воду смешать сахаром, довести до кипения и варить 5 минут.
  5. Сироп смешать с основной смесью, все хорошо вымешать.
  6. Плотно уложить в форму, смазанную подсолнечным маслом и убрать в холодильник на сутки.

Если хочется чего-то необычного, предлагаем банановые хот-доги. У этого десерта есть даже "взрослый" вариант — с ромом или сидром.

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#Рецепт #Десерт #Халва #Готовим дома