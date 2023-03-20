За пару помахів ножа: як правильно нарізати овочі для салату, щоб блюдо виглядало, як у ресторані

Завдяки цим правилам у вас салати будуть виходити як у справжнього шеф-кухаря

Смак салату залежить не лише від продуктів у його складі. Спосіб нарізки та подрібнення інгредієнтів теж можуть покращити страву. І якщо з цибулею все більш-менш зрозуміло, то як бути з іншими?

Як нарізати овочі, щоб було смачно та корисно? Поділимося нескладними, але такими важливими правилами. А допоможе нам у цьому Сookery.

Як правильно нарізати овочі на салат

Способи нарізки:

Скибочками нарізаються свіжі овочі. Спочатку продукт ріжеться на дві половинки, потім нарізається на тонкі шматочки. Цей вид нарізки підходить для багатьох овочів – помідорів, огірків, моркви, буряків, редис. А ось буряк, морква та кабачки нарізають брусочками. Для цього овочі ріжуть тонкими платівками, а потім уже брусочками. Їх товщина — 2-3 мм, довжина 3-5 см. Однак не слід надавати їм строгу геометричну форму — виходить занадто багато відходів при зрізуванні закруглених кінців. Кубики. У такий спосіб нарізають і свіжі та відварені овочі для багатьох видів салатів та для бутербродів. Для гарячих салатів кубики мають бути більшими, а ось для салатів із заправкою з майонезу, сметани — менше. Для салатів, що подаються на гренках або тарталетках, овочі ріжуть якомога дрібніше. Листя на листяні та качані салати потрібно рвати руками. Зелень кропу, петрушки, кінзи та інші пряні трави ріжуть ножем, але тільки листя без стеблинок. Щоб легше було нарізати зелень, пучок розрізають навпіл, знову складають разом і після цього подрібнюють.

Окреме питання – цвітна капуста. Для салату використовується лише молода цвітна капуста з білою головкою. Її не подрібнюють, а розбирають на суцвіття та додають у овочевий салат.

До речі, моркву корейською можна зробити навіть без спеціальної тертки. Для цього вам потрібно лише два "інструменти".