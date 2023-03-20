За пару взмахов ножа: как правильно нарезать овощи для салата, чтобы блюдо выглядело, как в ресторане

Благодаря этим правилам у вас салаты будут получаться как у заправского шеф-повара

Вкус салата зависит не только от продуктов в его составе. Способ нарезки и измельчения ингредиентов тоже могут улучшить блюдо. И если с луком все более-менее понятно, то как быть с другими?

Как нарезать овощи, чтобы было вкусно и полезно? Поделимся несложными, но такими важными правилами. А поможет нам в этом Сookery.

Как правильно нарезать овощи на салат

Способы нарезки:

Ломтиками нарезаются свежие овощи. Сначала продукт режется на две половинки, затем нарезается на тонкие кусочки. Этот вид нарезки подходит для многих овощей – помидоров, огурцов, моркови, свеклы, редиса. А вот свеклу, морковь и кабачки нарезают брусочками. Для этого овощи режут тонкими пластинками, а затем уже брусочками. Их толщина — 2-3 мм, длина 3-5 см. Однако не следует придавать им строгую геометрическую форму — получается слишком много отходов при срезании закругленных концов. Кубики. Таким способом нарезают и свежие и отварные овощи для многих видов салатов и для бутербродов. Для горячих салатов кубики должны быть больше, а вот для салатов с заправкой из майонеза, сметаны — меньше. Для салатов, подаваемых на гренках или тарталетках, овощи режут как можно мельче. Листья на листоые и качанные салаты нужно рвать руками. Зелень укропа, петрушки, кинзы и другие пряные травы режут ножом, но только листья без стебельков. Чтобы легче было нарезать зелень, пучок разрезают пополам, снова складывают вместе и только после этого измельчают.

Отдельный вопрос — цветная капуста. Для салата используется только молодая цветная капуста с белой головкой. Ее не измельчают, а разбирают на соцветия и добавляют в овощной салат.

Кстати, морковь по-корейски можно сделать даже без специальной терки. Для этого вам нужно только два "инструмента".