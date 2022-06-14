Как нарезать морковь на салат "Морковь по-корейски" без терки: получается намного быстрее

Вам понадобится два "инструмента", которые есть на каждой кухне.

Салат "Морковь по-корейски", который кстати родом вовсе не из Кореи, — это очень популярное блюдо среди украинцев. Его можно есть как самостоятельный салат, а также миксовать с различными блюдами и добавлять его как один из ингредиентов. Готовится такой салат достаточно просто, однако процесс нарезания моркови — очень утомляет. Более того, для этого нужна специальная терка, которая есть не у всех.

Как оказалось, можно справиться с шинкованием моркови и без этой терки, используя нож и обычную овощечистку, пишет belnovosti. Так что если вашему желанию приготовить "Морковь по-корейски" мешает отсутствие на кухне специальной терки для шинковки длинных кусочков моркови, этот лайфхак для вас.

Как нашинковать морковь без терки

С помощью прибора, предназначенного для чистки овощей, нарежьте морковь на тонкие слайсы. Отметим, что делать это нужно проводя овощечисткой от тонкого конца оранжевого корнеплода к толстому. Нарезанные слайсы, настрогайте соломкой при помощи острого ножа.

Ранее "Телеграф" писал, что рецептом моркови по-корейски поделилась бывший судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова.