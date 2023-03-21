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Корисно і хрумко: рецепт незвичайного попкорну з гречки на пательні

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Незвичайний гречаний попкорн Новина оновлена 21 березня 2023, 22:05
Незвичайний гречаний попкорн. Фото cesmak.info

Усього два інгредієнти — а стільки смаку!

Без звичних снеків навряд обходиться перегляд фільму. Хто ж відмовиться похрумтіти під романтичну комедію чи смішний мультфільм? Однак чи є альтернатива класичному покупному попкорну із кукурудзи? Та й взагалі, чи можна урізноманітнити цей продукт?

А ось Цесмак.info пропонує приготувати під кінофільм незвичайний попкорн. Все, що потрібно для снеку — це гречка та олія. Про корисні речовини основного інгредієнта навряд чи хтось не знає.

Попкорн виходить смачний і легкий, а у своєму хрускоті не поступиться класичному. Такий снек також можна додавати до домашніх цукерок або морозива.

Як приготувати попкорн з гречки?

Інгредієнти:

100 г гречки;

3 ст. л олії.

Спосіб приготування:

  1. Візьміть пательню з товстим дном, бажано чавунну та поставте її на сильний вогонь.
  2. Як тільки пательня нагріється, насипте гречку в один шар, додайте олії та смажте крупу доти, доки вона не побіліє.
  3. Через кілька хвилин знімайте попкорн з вогню, висипте на паперову серветку і дайте стекти всьому жиру. Смачний снек готовий!

Похрумтіти під фільм можна ще українськими снеками — смачними цибулинками. Щоправда, з’їдять їх набагато швидше, ніж цей снек готується.

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#Рецепт #Попкорн #Готуємо вдома