Корисно і хрумко: рецепт незвичайного попкорну з гречки на пательні
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Усього два інгредієнти — а стільки смаку!
Без звичних снеків навряд обходиться перегляд фільму. Хто ж відмовиться похрумтіти під романтичну комедію чи смішний мультфільм? Однак чи є альтернатива класичному покупному попкорну із кукурудзи? Та й взагалі, чи можна урізноманітнити цей продукт?
А ось Цесмак.info пропонує приготувати під кінофільм незвичайний попкорн. Все, що потрібно для снеку — це гречка та олія. Про корисні речовини основного інгредієнта навряд чи хтось не знає.
Попкорн виходить смачний і легкий, а у своєму хрускоті не поступиться класичному. Такий снек також можна додавати до домашніх цукерок або морозива.
Як приготувати попкорн з гречки?
Інгредієнти:
100 г гречки;
3 ст. л олії.
Спосіб приготування:
- Візьміть пательню з товстим дном, бажано чавунну та поставте її на сильний вогонь.
- Як тільки пательня нагріється, насипте гречку в один шар, додайте олії та смажте крупу доти, доки вона не побіліє.
- Через кілька хвилин знімайте попкорн з вогню, висипте на паперову серветку і дайте стекти всьому жиру. Смачний снек готовий!
Похрумтіти під фільм можна ще українськими снеками — смачними цибулинками. Щоправда, з’їдять їх набагато швидше, ніж цей снек готується.