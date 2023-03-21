Полезно и хрустяще: рецепт необычного покорна из гречки на сковороде

Всего два ингредиента — а столько вкуса!

Без привычных снеков вряд ли обойдется просмотр фильма. Кто же откажется похрустеть под романтичную комедию или смешной мультфильм? Однако есть ли альтернатива классическому покупному попкорну из кукурузы? Да и вообще, возможно ли разнообразить этот продукт?

А вот Цесмак.info предлагает приготовить под киношку необычный попкорн. Все, что нужно для снека — это гречка и подсолнечное масло. О полезных веществах основного ингредиента вряд ли кто-то не знает.

Попкорн получается вкусный и легкий, а в своем хрусте не уступит классическому. Такой снек также можно добавлять в домашние конфеты или мороженое.

Как приготовить попкорн из гречки

Ингредиенты

100 гр гречки;

3 ст. л. подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Возьмите сковородку с толстым дном, желательно чугунную и поставьте ее на сильный огонь. Как только сковорода нагреется, насыпьте гречку в один слой, добавьте растительного масла и жарьте крупу до тех пор, пока она не побелеет. Через несколько минут снимайте попкорн с огня, высыпьте на бумажную салфетку и дайте всему жиру стечь. Вкусный снек готов!

Похрустеть под фильм можно еще украинскими снеками — вкусными цыбулинками. Правда, съедят их еще быстрее, чем оно готовится.