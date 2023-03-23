Рецепт пасти з морепродуктами у вершковому соусі: безпрограшний варіант для обіду чи вечері

Просто, ситно та швидко

Макаронні вироби дуже прості у приготуванні. При правильному приготуванні паста стане ідеальним блюдом для смачного обіду або ситної вечері.

Паста з морепродуктами у вершковому соусі – це один із найпростіших, найшвидших і найсмачніших способів приготування пасти. За рецептом Сook.net це безпрограшний варіант для обіду чи навіть вечері.

Як приготувати пасту з морепродуктами у вершковому соусі.

Інгредієнти:

паста — 400 г;

морський коктейль — 500 г;

вершки 20% — 300 мл;

часник — 2 зубчики;

цибуля шалот — 2-3 шт.;

сіль — 1 щіпка;

оливкова олія – для смаження;

сіль, перець — на смак;

базилік – для прикраси.

Спосіб приготування:

Зваримо пасту. У середньому це триває до 7 хвилин. Паста має бути Al Dente. Дрібно нарізаємо цибулю та часник, після чого відправляємо їх на пару хвилин на попередньо розігріту сковорідку. Додаємо вершки, сіль та перець. Все добре перемішуємо і кілька хвилин тримаємо на слабкому вогні. Додаємо морепродукти та тримаємо на вогні близько 5 хвилин. Додаємо на сковороду вже зварену пасту та все акуратно перемішуємо. Залишаємо на 5-7 хвилин на невеликому вогні. Викладаємо на тарілку, прикрашаємо базиліком та подаємо до столу.

До речі, на вечерю можна приготувати пасту бефстроганів. Телеграф поділився дуже простим рецептом, з яким впорається навіть кухар-початківець.