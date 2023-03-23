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Рецепт пасти з морепродуктами у вершковому соусі: безпрограшний варіант для обіду чи вечері

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Паста з морепродуктами у вершковому соусі
Паста з морепродуктами у вершковому соусі. Фото cook.net

Просто, ситно та швидко

Макаронні вироби дуже прості у приготуванні. При правильному приготуванні паста стане ідеальним блюдом для смачного обіду або ситної вечері.

Паста з морепродуктами у вершковому соусі – це один із найпростіших, найшвидших і найсмачніших способів приготування пасти. За рецептом Сook.net це безпрограшний варіант для обіду чи навіть вечері.

Як приготувати пасту з морепродуктами у вершковому соусі.

Інгредієнти:

  • паста — 400 г;
  • морський коктейль — 500 г;
  • вершки 20% — 300 мл;
  • часник — 2 зубчики;
  • цибуля шалот — 2-3 шт.;
  • сіль — 1 щіпка;
  • оливкова олія – для смаження;
  • сіль, перець — на смак;
  • базилік – для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Зваримо пасту. У середньому це триває до 7 хвилин. Паста має бути Al Dente.
  2. Дрібно нарізаємо цибулю та часник, після чого відправляємо їх на пару хвилин на попередньо розігріту сковорідку.
  3. Додаємо вершки, сіль та перець. Все добре перемішуємо і кілька хвилин тримаємо на слабкому вогні.
  4. Додаємо морепродукти та тримаємо на вогні близько 5 хвилин.
  5. Додаємо на сковороду вже зварену пасту та все акуратно перемішуємо. Залишаємо на 5-7 хвилин на невеликому вогні.
  6. Викладаємо на тарілку, прикрашаємо базиліком та подаємо до столу.

До речі, на вечерю можна приготувати пасту бефстроганів. Телеграф поділився дуже простим рецептом, з яким впорається навіть кухар-початківець.

Теги:
#Рецепт #Морепродукти #Паста #Готуємо вдома