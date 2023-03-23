Рецепт пасти з морепродуктами у вершковому соусі: безпрограшний варіант для обіду чи вечері
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Просто, ситно та швидко
Макаронні вироби дуже прості у приготуванні. При правильному приготуванні паста стане ідеальним блюдом для смачного обіду або ситної вечері.
Паста з морепродуктами у вершковому соусі – це один із найпростіших, найшвидших і найсмачніших способів приготування пасти. За рецептом Сook.net це безпрограшний варіант для обіду чи навіть вечері.
Як приготувати пасту з морепродуктами у вершковому соусі.
Інгредієнти:
- паста — 400 г;
- морський коктейль — 500 г;
- вершки 20% — 300 мл;
- часник — 2 зубчики;
- цибуля шалот — 2-3 шт.;
- сіль — 1 щіпка;
- оливкова олія – для смаження;
- сіль, перець — на смак;
- базилік – для прикраси.
Спосіб приготування:
- Зваримо пасту. У середньому це триває до 7 хвилин. Паста має бути Al Dente.
- Дрібно нарізаємо цибулю та часник, після чого відправляємо їх на пару хвилин на попередньо розігріту сковорідку.
- Додаємо вершки, сіль та перець. Все добре перемішуємо і кілька хвилин тримаємо на слабкому вогні.
- Додаємо морепродукти та тримаємо на вогні близько 5 хвилин.
- Додаємо на сковороду вже зварену пасту та все акуратно перемішуємо. Залишаємо на 5-7 хвилин на невеликому вогні.
- Викладаємо на тарілку, прикрашаємо базиліком та подаємо до столу.
До речі, на вечерю можна приготувати пасту бефстроганів. Телеграф поділився дуже простим рецептом, з яким впорається навіть кухар-початківець.