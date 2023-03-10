Чи потрібно додавати олію у воду, коли варите макарони: важливий нюанс

Є кілька секретів приготування ідеальної пасти

Макаронні вироби дуже прості у приготуванні, але лише на перший погляд. Пасту легко можна пересолити чи зварити так, що спагетті злипнуться. Деякі намагаються уникнути цього, додаючи в каструлю трохи олії, проте це лише міф.

Важливі правила допоможуть приготувати ідеальні макарони, які не злипаються та вбирають соус. Олію додавати у воду не потрібно, пише Express.

Є велика ймовірність, що ви зробите більше, ніж потрібно, коли відварюєте макарони. По-перше, не обполіскуйте спагетті у холодній воді після приготування. Це змиє крохмаль з локшини і соус не вбиратиметься.

По-друге, додавання олії у воду, щоб макарони не злипалися, є міфом. Ви лише побачите, як олія плаває на поверхні та практично не стикається з локшиною. Не варто додавати масло і після приготування, якщо хочете, щоб паста просочилася соусом. Щоб макарони не злипалися, дотримуйтесь простого правила: помішуйте їх у каструлі.

По-третє, немає великого значення, коли ви додаєте сіль у воду для варіння – до або після закипання. Тим не менш, ви завжди повинні пам’ятати, що макарони потрібно солити під час приготування, а не після.

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