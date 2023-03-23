Рецепт пасты с морепродуктами в сливочном соусе: беспроигрышный вариант для обеда или ужина

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Макаронные изделия очень просты в приготовлении. При правильном приготовлении паста станет идеальным блюдом для вкусного обеда или сытного ужина.

Паста с морепродуктами в сливочном соусе – это один из самых простых, быстрых и вкусных способов приготовления пасты. По рецепту Сook.net это беспроигрышный вариант для обеда или даже ужина.

Как приготовить пасту с морепродуктами в сливочном соусе

Ингредиенты:

паста — 400 г;

морской коктейль — 500 г;

сливки 20% — 300 мл;

чеснок — 2 зубчика;

лук шалот – 2-3 шт.;

соль — 1 щепотка;

оливковое масло – для жарки;

соль, перец — по вкусу;

базилик – для украшения.

Способ приготовления:

Сварим пасту. В среднем это занимает до 7 минут. Паста должна быть Al Dente. Мелко нарезаем лук и чеснок, после чего отправляем их на пару минут на предварительно разогретую сковородку. Добавляем сливки, соль и перец. Все хорошо перемешиваем и еще несколько минут держим на слабом огне. Добавляем морепродукты и держим на огне около 5 минут. Добавляем на сковороду уже сваренную пасту и все аккуратно перемешиваем. Оставляем на 5-7 минут скучать на небольшом огне. Выкладываем на тарелку, украшаем базиликом и подаем к столу.

Кстати, на ужин еще можно приготовить пасту бефстроганов. Телеграф поделился очень простым рецептом, с которым справится даже начинающий повар.