Рецепт пасты с морепродуктами в сливочном соусе: беспроигрышный вариант для обеда или ужина
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Просто, сытно и быстро
Макаронные изделия очень просты в приготовлении. При правильном приготовлении паста станет идеальным блюдом для вкусного обеда или сытного ужина.
Паста с морепродуктами в сливочном соусе – это один из самых простых, быстрых и вкусных способов приготовления пасты. По рецепту Сook.net это беспроигрышный вариант для обеда или даже ужина.
Как приготовить пасту с морепродуктами в сливочном соусе
Ингредиенты:
- паста — 400 г;
- морской коктейль — 500 г;
- сливки 20% — 300 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- лук шалот – 2-3 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- оливковое масло – для жарки;
- соль, перец — по вкусу;
- базилик – для украшения.
Способ приготовления:
- Сварим пасту. В среднем это занимает до 7 минут. Паста должна быть Al Dente.
- Мелко нарезаем лук и чеснок, после чего отправляем их на пару минут на предварительно разогретую сковородку.
- Добавляем сливки, соль и перец. Все хорошо перемешиваем и еще несколько минут держим на слабом огне.
- Добавляем морепродукты и держим на огне около 5 минут.
- Добавляем на сковороду уже сваренную пасту и все аккуратно перемешиваем. Оставляем на 5-7 минут скучать на небольшом огне.
- Выкладываем на тарелку, украшаем базиликом и подаем к столу.
Кстати, на ужин еще можно приготовить пасту бефстроганов. Телеграф поделился очень простым рецептом, с которым справится даже начинающий повар.