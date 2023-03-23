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Рецепт пасты с морепродуктами в сливочном соусе: беспроигрышный вариант для обеда или ужина

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Паста с морепродуктами в сливочном соусе
Паста с морепродуктами в сливочном соусе. Фото cook.net

Просто, сытно и быстро

Макаронные изделия очень просты в приготовлении. При правильном приготовлении паста станет идеальным блюдом для вкусного обеда или сытного ужина.

Паста с морепродуктами в сливочном соусе – это один из самых простых, быстрых и вкусных способов приготовления пасты. По рецепту Сook.net это беспроигрышный вариант для обеда или даже ужина.

Как приготовить пасту с морепродуктами в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • паста — 400 г;
  • морской коктейль — 500 г;
  • сливки 20% — 300 мл;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лук шалот – 2-3 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • оливковое масло – для жарки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • базилик – для украшения.

Способ приготовления:

  1. Сварим пасту. В среднем это занимает до 7 минут. Паста должна быть Al Dente.
  2. Мелко нарезаем лук и чеснок, после чего отправляем их на пару минут на предварительно разогретую сковородку.
  3. Добавляем сливки, соль и перец. Все хорошо перемешиваем и еще несколько минут держим на слабом огне.
  4. Добавляем морепродукты и держим на огне около 5 минут.
  5. Добавляем на сковороду уже сваренную пасту и все аккуратно перемешиваем. Оставляем на 5-7 минут скучать на небольшом огне.
  6. Выкладываем на тарелку, украшаем базиликом и подаем к столу.

Кстати, на ужин еще можно приготовить пасту бефстроганов. Телеграф поделился очень простым рецептом, с которым справится даже начинающий повар.

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#Рецепт #Морепродукты #Паста #Готовим дома