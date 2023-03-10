Нужно ли добавлять растительное масло в воду, когда варите макароны: важный нюанс

Есть несколько секретов приготовления идеальной пасты

Макаронные изделия очень просты в приготовлении, но только на первый взгляд. Пасту легко можно пересолить или сварить так, что спагетти слипнутся. Некоторые пытаются избежать этого, добавляя в кастрюлю немного растительного масла, однако это всего лишь миф.

Важные правила помогут приготовить идеальные макароны, которые не слипаются и впитывают соус. Растительное масло добавлять в воду не нужно, пишет Express.

Есть большая вероятность, что вы сделаете больше, чем нужно, когда отвариваете макароны. Во-первых, не ополаскивайте спагетти в холодной воде после приготовления. Это смоет крахмал с лапши и соус не будет впитываться.

Во-вторых, добавление растительного масла в воду, чтобы макароны не слипались, является мифом. Вы лишь увидите, как масло плавает на поверхности и практически не соприкасается с лапшой. Не стоит добавлять масло и после приготовления, если хотите, чтобы паста пропиталась соусом. Чтобы макароны не слипались, следуйте простому правилу: помешивайте их в кастрюле.

В-третьих, не имеет большого значения, когда вы добавляете соль в воду для варки – до или после закипания. Тем не менее, вы всегда должны помнить, что макароны нужно солить во время приготовления, а не после.

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