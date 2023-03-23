Рус

Як здивувати гостей запеченими "ледачими ніжками": один інгредієнт зробить блюдо незвичайним

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гомілки з рисом та кукурудзою
Гомілки з рисом та кукурудзою. Фото http://smach.com.ua/

Проста страва – гостям на подив

Чудові смакові якості кукурудзи дозволяють широко використовувати в кулінарії. З неї готують як окрему страву, додають у супи, у смачні салати, овочеві рагу.

А ось рис з кукурудзою та куркою — чудовий варіант "ледачої" та ситної вечері. Smach стверджує, що на його приготування піде мінімум сил та часу.

Як приготувати "ледачі ніжки" з рисом та кукурудзою в духовці

Інгредієнти на 6 порцій:

  • гомілки курячі – 2 шт./порція;
  • банка консервованої кукурудзи – 1 шт.;
  • велика цибулина – 1 шт. ;
  • середня морква – 1 шт.;
  • пропарений рис – півтори склянки;
  • вода 3,5 ст.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • аджика — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • спеції – улюблені;
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Майонез, спеції, аджику, сіль – змішати.
  2. Гомілки вимити, обсушити, натерти сумішшю майонезу та спецій. Залишити в поліетиленовому мішку на ніч у холодильнику.
  3. Вранці порізати цибулю, натерти моркву та обсмажити в олії. Не доводячи до готовності, додати рис та обсушену кукурудзу. Все ретельно перемішати та тушкувати 3 хвилини.
  4. Додати воду, ще раз перемішати та трохи підігріти.
  5. Перекласти рис з овочами у змащену олією форму.
  6. Зверху красиво розмістити мариновані гомілки, закрити форму фольгою та відправити все це у духовку. Запікаємо при 200 градусах доти, поки рис не вбере всю воду.

Раніше Телеграф ділився рецептом запеченої курки з овочами в банку.

Теги:
#Рецепт #Вечеря #Готуємо вдома