Як здивувати гостей запеченими "ледачими ніжками": один інгредієнт зробить блюдо незвичайним
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Проста страва – гостям на подив
Чудові смакові якості кукурудзи дозволяють широко використовувати в кулінарії. З неї готують як окрему страву, додають у супи, у смачні салати, овочеві рагу.
А ось рис з кукурудзою та куркою — чудовий варіант "ледачої" та ситної вечері. Smach стверджує, що на його приготування піде мінімум сил та часу.
Як приготувати "ледачі ніжки" з рисом та кукурудзою в духовці
Інгредієнти на 6 порцій:
- гомілки курячі – 2 шт./порція;
- банка консервованої кукурудзи – 1 шт.;
- велика цибулина – 1 шт. ;
- середня морква – 1 шт.;
- пропарений рис – півтори склянки;
- вода 3,5 ст.;
- майонез – 2 ст. л.;
- аджика — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- спеції – улюблені;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Майонез, спеції, аджику, сіль – змішати.
- Гомілки вимити, обсушити, натерти сумішшю майонезу та спецій. Залишити в поліетиленовому мішку на ніч у холодильнику.
- Вранці порізати цибулю, натерти моркву та обсмажити в олії. Не доводячи до готовності, додати рис та обсушену кукурудзу. Все ретельно перемішати та тушкувати 3 хвилини.
- Додати воду, ще раз перемішати та трохи підігріти.
- Перекласти рис з овочами у змащену олією форму.
- Зверху красиво розмістити мариновані гомілки, закрити форму фольгою та відправити все це у духовку. Запікаємо при 200 градусах доти, поки рис не вбере всю воду.
Раніше Телеграф ділився рецептом запеченої курки з овочами в банку.