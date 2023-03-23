Як здивувати гостей запеченими "ледачими ніжками": один інгредієнт зробить блюдо незвичайним

Проста страва – гостям на подив

Чудові смакові якості кукурудзи дозволяють широко використовувати в кулінарії. З неї готують як окрему страву, додають у супи, у смачні салати, овочеві рагу.

А ось рис з кукурудзою та куркою — чудовий варіант "ледачої" та ситної вечері. Smach стверджує, що на його приготування піде мінімум сил та часу.

Як приготувати "ледачі ніжки" з рисом та кукурудзою в духовці

Інгредієнти на 6 порцій:

гомілки курячі – 2 шт./порція;

банка консервованої кукурудзи – 1 шт.;

велика цибулина – 1 шт. ;

середня морква – 1 шт.;

пропарений рис – півтори склянки;

вода 3,5 ст.;

майонез – 2 ст. л.;

аджика — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

спеції – улюблені;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Майонез, спеції, аджику, сіль – змішати. Гомілки вимити, обсушити, натерти сумішшю майонезу та спецій. Залишити в поліетиленовому мішку на ніч у холодильнику. Вранці порізати цибулю, натерти моркву та обсмажити в олії. Не доводячи до готовності, додати рис та обсушену кукурудзу. Все ретельно перемішати та тушкувати 3 хвилини. Додати воду, ще раз перемішати та трохи підігріти. Перекласти рис з овочами у змащену олією форму. Зверху красиво розмістити мариновані гомілки, закрити форму фольгою та відправити все це у духовку. Запікаємо при 200 градусах доти, поки рис не вбере всю воду.

Раніше Телеграф ділився рецептом запеченої курки з овочами в банку.