Как удивить гостей запеченными "ленивыми ножками": один ингредиент сделает блюдо необыкновенным

Простое блюдо — гостям на удивление

Превосходные вкусовые качества кукурузы позволяют широко использовать ее в кулинарии. Из нее готовят как отдельное блюдо, добавляют в супы, во вкусные салаты, овощные рагу.

А вот рис с кукурузой и курицей — отличный вариант "ленивого" и сытного ужина. Smach утверждает, что на его приготовление уйдет минимум сил и времени.

Как приготовить "ленивые ножки" с рисом и кукурузой в духовке

Ингредиенты на 6 порций:

голени куриные – 2 шт./порция;

банка консервированной кукурузы – 1 шт.;

большая луковица – 1 шт. ;

средняя морковь – 1 шт.;

пропаренный рис – полтора стакана;

вода 3,5 ст.;

майонез – 2 ст. л.;

аджика – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

специи – любимые;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Майонез, специи, аджику, соль – смешать. Голени вымыть, обсушить, натереть смесью майонеза и специй. Оставить в полиэтиленовом мешке на ночь в холодильнике. Утром порезать лук, натереть морковь и обжарить в растительном масле. Не доводя до готовности, добавить рис и обсушенную кукурузу. Все тщательно перемешать и тушить 3 минуты. Добавить воду, еще раз перемешать и немного подогреть. Переложить рис с овощами в смазанную растительным маслом форму. Сверху красиво разместить маринованные голени, закрыть форму фольгой и отправить все это в духовку. Запекаем при 200 градусах до тех пор, пока рис не впитает всю воду.

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