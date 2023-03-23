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Как удивить гостей запеченными "ленивыми ножками": один ингредиент сделает блюдо необыкновенным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Голени с рисом и кукурузой
Голени с рисом и кукурузой. Фото http://smach.com.ua/

Простое блюдо — гостям на удивление

Превосходные вкусовые качества кукурузы позволяют широко использовать ее в кулинарии. Из нее готовят как отдельное блюдо, добавляют в супы, во вкусные салаты, овощные рагу.

А вот рис с кукурузой и курицей — отличный вариант "ленивого" и сытного ужина. Smach утверждает, что на его приготовление уйдет минимум сил и времени.

Как приготовить "ленивые ножки" с рисом и кукурузой в духовке

Ингредиенты на 6 порций:

  • голени куриные – 2 шт./порция;
  • банка консервированной кукурузы – 1 шт.;
  • большая луковица – 1 шт. ;
  • средняя морковь – 1 шт.;
  • пропаренный рис – полтора стакана;
  • вода 3,5 ст.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • аджика – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • специи – любимые;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Майонез, специи, аджику, соль – смешать.
  2. Голени вымыть, обсушить, натереть смесью майонеза и специй. Оставить в полиэтиленовом мешке на ночь в холодильнике.
  3. Утром порезать лук, натереть морковь и обжарить в растительном масле. Не доводя до готовности, добавить рис и обсушенную кукурузу. Все тщательно перемешать и тушить 3 минуты.
  4. Добавить воду, еще раз перемешать и немного подогреть.
  5. Переложить рис с овощами в смазанную растительным маслом форму.
  6. Сверху красиво разместить маринованные голени, закрыть форму фольгой и отправить все это в духовку. Запекаем при 200 градусах до тех пор, пока рис не впитает всю воду.

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