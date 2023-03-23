Как удивить гостей запеченными "ленивыми ножками": один ингредиент сделает блюдо необыкновенным
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Простое блюдо — гостям на удивление
Превосходные вкусовые качества кукурузы позволяют широко использовать ее в кулинарии. Из нее готовят как отдельное блюдо, добавляют в супы, во вкусные салаты, овощные рагу.
А вот рис с кукурузой и курицей — отличный вариант "ленивого" и сытного ужина. Smach утверждает, что на его приготовление уйдет минимум сил и времени.
Как приготовить "ленивые ножки" с рисом и кукурузой в духовке
Ингредиенты на 6 порций:
- голени куриные – 2 шт./порция;
- банка консервированной кукурузы – 1 шт.;
- большая луковица – 1 шт. ;
- средняя морковь – 1 шт.;
- пропаренный рис – полтора стакана;
- вода 3,5 ст.;
- майонез – 2 ст. л.;
- аджика – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- специи – любимые;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Майонез, специи, аджику, соль – смешать.
- Голени вымыть, обсушить, натереть смесью майонеза и специй. Оставить в полиэтиленовом мешке на ночь в холодильнике.
- Утром порезать лук, натереть морковь и обжарить в растительном масле. Не доводя до готовности, добавить рис и обсушенную кукурузу. Все тщательно перемешать и тушить 3 минуты.
- Добавить воду, еще раз перемешать и немного подогреть.
- Переложить рис с овощами в смазанную растительным маслом форму.
- Сверху красиво разместить маринованные голени, закрыть форму фольгой и отправить все это в духовку. Запекаем при 200 градусах до тех пор, пока рис не впитает всю воду.
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