Простейший рецепт невероятного салата из корейской моркови и кукурузы за семь минут

Такой салат подойдет для любой трапезы: и на праздник, и на повседневный обед

Для приготовления этого блюда все, что нужно – отварить яйца. Такая идея станет находкой при отключении света, ведь вы можете заранее отварить яйца, а уже со временем приготовить этот непревзойденный салат. Кстати, морковь делает вкуснее любое блюдо, например согревающий суп с острым перчиком или салат с курицей.

В рецепте используют сыр Чечиль, который более известен под названием – сыр косичкой.

Автор кулинарного блога "Готовьте и смакуйте" отмечает, что нужно быть осмотрительным с солью, ведь сыр косичка – уже достаточно соленый.

Составляющие:

Морковь по-корейски – 200 гр

Яйца — 2 шт

Сыр косичкой — 150 гр

Кукуруза — 0,5 банки

Майонез

Приготовление:

Морковь по-корейски можно использовать готовую или приготовить самостоятельно. Чтобы приготовить самостоятельно — морковь нужно натереть, добавить соль, сахар, перец, чеснок, приправу для корейской моркови, горячее масло и немного уксуса. Перемешать, примять немного и оставить мариноваться минимум на 1 час. В морковь добавить порезанные вареные яйца, сыр косичку и кукурузу, в конце заправить майонезом.

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