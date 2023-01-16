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Простейший рецепт невероятного салата из корейской моркови и кукурузы за семь минут

Автор
Анастасия Николаенко
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Корейская морковь, кукуруза и сыр Чечиль – идеальное сочетание для вкусного и пикантного салата
Корейская морковь, кукуруза и сыр Чечиль – идеальное сочетание для вкусного и пикантного салата. Фото pinterest.com

Такой салат подойдет для любой трапезы: и на праздник, и на повседневный обед

Для приготовления этого блюда все, что нужно – отварить яйца. Такая идея станет находкой при отключении света, ведь вы можете заранее отварить яйца, а уже со временем приготовить этот непревзойденный салат. Кстати, морковь делает вкуснее любое блюдо, например согревающий суп с острым перчиком или салат с курицей.

В рецепте используют сыр Чечиль, который более известен под названием – сыр косичкой.

Автор кулинарного блога "Готовьте и смакуйте" отмечает, что нужно быть осмотрительным с солью, ведь сыр косичка – уже достаточно соленый.

Составляющие:

  • Морковь по-корейски – 200 гр
  • Яйца — 2 шт
  • Сыр косичкой — 150 гр
  • Кукуруза — 0,5 банки
  • Майонез

Приготовление:

  1. Морковь по-корейски можно использовать готовую или приготовить самостоятельно.
  2. Чтобы приготовить самостоятельно — морковь нужно натереть, добавить соль, сахар, перец, чеснок, приправу для корейской моркови, горячее масло и немного уксуса. Перемешать, примять немного и оставить мариноваться минимум на 1 час.
  3. В морковь добавить порезанные вареные яйца, сыр косичку и кукурузу, в конце заправить майонезом.

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#Рецепт #Сыр #Салат #Морковь