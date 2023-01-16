Невибагливий рецепт неймовірного салату з корейської моркви та кукурудзи за сім хвилин

Такий салат смакуватиме у будь-який день: і на свято, і на звичайну вечерю

Для приготування цієї страви все що треба – відварити яйця. Тож така ідея стане знахідкою під час відключення світла, адже ви можете заздалегідь відварити яйця, а вже згодом приготувати цей неперевершений салат. До речі, морква робить смачнішою будь-яку страву, наприклад зігріваючий суп із гострим перчиком чи салат з куркою.

Для цього рецепту використовують сир Чечіль, якій більш відомий під назвою — сир кіскою.

Автор кулінарного блогу "Готуйте та смакуйте" зазначає, що треба бути обачним із сіллю, адже сир кіска – вже досить солоний.

Складові:

Морква по-корейськи — 200 гр

Яйця — 2 шт

Сир кіскою — 150 гр

Кукурудза — 0,5 банки

Майонез

Приготування:

Моркву по-корейський можна використовувати готову або приготувати самостійно. Аби приготувати самостійно — моркву треба натерти, додати сіль, цукор, перець, часник, приправу до корейської моркви, гарячу олію та трішки оцту. Перемішати, трохи прим'яти та залишити маринуватись мінімум 1 годину. До моркви додати порізані варені яйця, сир кіску та кукурудзу, наприкінці заправити майонезом.

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