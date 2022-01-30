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Морква по-корейськи зовсім не корейська: розвіяний міф про популярну закуску

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Морква по-корейськи зовсім не з Кореї Новина оновлена 30 січня 2022, 21:23
Морква по-корейськи зовсім не з Кореї

В Україні ця страва є незмінною супутницею багатьох сімейних застіль

Морквою по-корейськи зараз уже нікого не здивуєш. Сьогодні ця закуска є звичною для українців. З неї готують різноманітні салати, рулети. Пряну морковку додають у шаурму та гамбургери.

Але, як не дивно, ця страва до традиційної корейської кухні не має жодного стосунку. Якщо ви спробуєте замовити таку закуску в ресторані Кореї, офіціант на вас тільки здивовано подивиться, оскільки цієї страви немає в меню корейців.

Історія виникнення салату "морква по-корейськи"

Трагічну історію появи саме "моркви по-корейськи" розповів архієрей Православної церкви України Євстратій Зоря. У коментарях до посту в Facebook українського блогера та телеведучого Михайла Макарука, архієпископ розповів, що насправді не існує "моркви по-корейськи", а те, що є у нас, — наслідок насильницької депортації корейців із Далекого Сходу до Центральної Азії.

"Фактично чи не першої депортації саме за національною ознакою в СРСР, тому що Корея тоді була анексована Японією і корейці вважалися "схильними до зради"", — пише архієпископ.

Традиційна ключова страва корейської кухні – кімчі (кімча, кімчхи), робиться насамперед тільки з капусти. Але в умовах депортації через дефіцит пекінської капусти в СРСР корейці стали робити за подібною технологією салат із моркви. Так і виникла "морква по-корейськи".

Кімчі — маринована пекінська капуста в оцті зі спеціями
Кімчі — маринована пекінська капуста в оцті зі спеціями

"Це просто варіант моркви. Такий собі "онук". Тобто це кімчі, що стали робити з моркви, а не капусти, а потім рецепт з капустою — адаптували до баклажанів. Що, власне, не суперечить основній ідеї кімчі — це овочева гостра ферментована страва-закуска", — підсумував архієпископ.

Знайти початковий рецепт салату — неможливо, тому у кожної господині він свій. В цьому матеріалі "Телеграф" ділиться з читачами класичним рецептом моркви по-корейськи, яку зможе приготувати буквально кожен.

Як приготувати моркву по-корейськи

Джерело рецепту: smachno.ua.

Інгредієнти:

  • Морква — 1 кг
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Оцет 9% — 2 ст.
  • Сіль – 1 ч.л.
  • Червоний перець крупного помелу – за смаком
  • Рослинна олія — 50 г
  • Кінза — за бажанням
  • Часник — за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Натріть моркву на тертці довгими тонкими смужками. Посипте цукром та сіллю, збризкайте оцтом і ретельно перемішайте руками (не менше 3 хвилин).
  2. Дайте моркві просочитися протягом 15 хвилин. Додайте червоний перець за смаком і знову ретельно перемішайте руками.
  3. Нагрійте на сковороді олію, не доводячи до кипіння, полийте ним салат і добре перемішайте. Після цього додайте подрібнений часник.
  4. Дайте салату настоятися ніч за кімнатної температури, а потім приберіть у холодильник.

Ще цікавішим рецептом моркви покорейськи раніше поділилася колишня суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Літвінова.

Теги:
#Корея #Рецепти #Страви #Морква #Салати
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