Морква по-корейськи зовсім не корейська: розвіяний міф про популярну закуску
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В Україні ця страва є незмінною супутницею багатьох сімейних застіль
Морквою по-корейськи зараз уже нікого не здивуєш. Сьогодні ця закуска є звичною для українців. З неї готують різноманітні салати, рулети. Пряну морковку додають у шаурму та гамбургери.
Але, як не дивно, ця страва до традиційної корейської кухні не має жодного стосунку. Якщо ви спробуєте замовити таку закуску в ресторані Кореї, офіціант на вас тільки здивовано подивиться, оскільки цієї страви немає в меню корейців.
Історія виникнення салату "морква по-корейськи"
Трагічну історію появи саме "моркви по-корейськи" розповів архієрей Православної церкви України Євстратій Зоря. У коментарях до посту в Facebook українського блогера та телеведучого Михайла Макарука, архієпископ розповів, що насправді не існує "моркви по-корейськи", а те, що є у нас, — наслідок насильницької депортації корейців із Далекого Сходу до Центральної Азії.
"Фактично чи не першої депортації саме за національною ознакою в СРСР, тому що Корея тоді була анексована Японією і корейці вважалися "схильними до зради"", — пише архієпископ.
Традиційна ключова страва корейської кухні – кімчі (кімча, кімчхи), робиться насамперед тільки з капусти. Але в умовах депортації через дефіцит пекінської капусти в СРСР корейці стали робити за подібною технологією салат із моркви. Так і виникла "морква по-корейськи".
"Це просто варіант моркви. Такий собі "онук". Тобто це кімчі, що стали робити з моркви, а не капусти, а потім рецепт з капустою — адаптували до баклажанів. Що, власне, не суперечить основній ідеї кімчі — це овочева гостра ферментована страва-закуска", — підсумував архієпископ.
Знайти початковий рецепт салату — неможливо, тому у кожної господині він свій. В цьому матеріалі "Телеграф" ділиться з читачами класичним рецептом моркви по-корейськи, яку зможе приготувати буквально кожен.
Як приготувати моркву по-корейськи
Джерело рецепту: smachno.ua.
Інгредієнти:
- Морква — 1 кг
- Цукор – 1 ст.л.
- Оцет 9% — 2 ст.
- Сіль – 1 ч.л.
- Червоний перець крупного помелу – за смаком
- Рослинна олія — 50 г
- Кінза — за бажанням
- Часник — за бажанням
Спосіб приготування:
- Натріть моркву на тертці довгими тонкими смужками. Посипте цукром та сіллю, збризкайте оцтом і ретельно перемішайте руками (не менше 3 хвилин).
- Дайте моркві просочитися протягом 15 хвилин. Додайте червоний перець за смаком і знову ретельно перемішайте руками.
- Нагрійте на сковороді олію, не доводячи до кипіння, полийте ним салат і добре перемішайте. Після цього додайте подрібнений часник.
- Дайте салату настоятися ніч за кімнатної температури, а потім приберіть у холодильник.
Ще цікавішим рецептом моркви покорейськи раніше поділилася колишня суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Літвінова.
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