Дітей за вуха не відтягнеш: рецепт незвичайного курячого супу з кукурудзою

Щоб дітям він сподобався більше, можна додати куркуму

Нам уже відомо безліч рецептів ситних та наваристих перших страв. Ми навіть готували німецький суп із пива. Хіба тут можна чимось здивувати?

Сьогодні пропонуємо урізноманітнити свою "супну" колекцію новою стравою — ніжним курячим супом з консервованою кукурудзою та яйцем. Смачний та ситний суп сподобається як дорослим, так і дітям, стверджує Ukr.Media.

Як приготувати курячий суп з кукурудзою?

Інгредієнти:

500 г курячих стегон або будь-яких частин курки;

2-2,5 літри води;

100 гр моркви;

100 гр цибулі;

250 гр картоплі;

1 банка консервованої кукурудзи;

3 яйця;

2 ст. л. рослинної олії;

кілька гілочок кропу;

сіль та перець, куркума — на смак.

Спосіб приготування:

З води та курячих стегон зваріть бульйон. Витягніть м’ясо, відокремте від кісток, наріжте невеликими шматочками та покладіть у каструлю з бульйоном. У невеликій сковороді нагрійте олію та обсмажте нарізаними невеликими кубиками цибулю, моркву та картоплю. Додайте в каструлю з бульйоном. У бульйон додайте кукурудзу, доведіть до кипіння, посоліть і варіть на маленькому вогні 10-15 хвилин. Яйця злегка збийте вилкою в чашці та обережно влийте в суп, постійно помішуючи. Варити 5 хвилин. Щоб суп був яскравішим, можна додати куркуму. Перед подачею на стіл прикрасьте зеленню.

До речі, "Телеграф" ділився рецептом крем-супу з куркумою. Його насичений смак і яскравий колір піднімуть настрій у дощовий день.