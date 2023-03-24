Детей за уши не оттянешь: рецепт необычного куриного супа с кукурузой
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Чтобы детям он понравился больше, можно добавить куркуму
Нам уже известно множество рецептов сытных и наваристых первых блюд. Мы даже готовили немецкий суп из пива. Разве можно здесь чем-то удивить?
Сегодня предлагаем разнообразить свою "супную" коллекцию новым блюдом — нежным куриным супом с консервированной кукурузой и яйцом. Вкусный и сытный суп понравится взрослым, так и детям, утверждает Ukr.Media.
Как приготовить куриный суп с кукурузой
Ингредиенты:
- 500 г куриных бедер или любых частей курицы;
- 2-2,5 литра воды;
- 100 гр моркови;
- 100 гр лука;
- 250 гр картофеля;
- 1 банка консервированной кукурузы;
- 3 яйца;
- 2 ст. л. растительного масла;
- несколько веточек укропа;
- соль и перец, куркума — по вкусу.
Способ приготовления:
- Из воды и куриных бедер сварите бульон. Вытащите мясо, отделите от костей, нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю с бульоном.
- В небольшой сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте нарезанными небольшими кубиками лук, морковь и картофель. Добавьте в кастрюлю с бульоном.
- В бульон также добавьте кукурузу, доведите до кипения, посолите и варите на маленьком огне 10-15 минут.
- Яйца слегка взбейте вилкой в чашке и осторожно влейте в суп, постоянно помешивая. Варите 5 минут.
- Чтобы суп был ярче можно добавить куркуму. Перед подачей на стол украсьте зеленью.
Кстати, "Телеграф" делился рецептом крем-супа с куркумой. Его насыщенный вкус и яркий цвет поднимут настроение в дождливый денек