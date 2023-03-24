Детей за уши не оттянешь: рецепт необычного куриного супа с кукурузой

Чтобы детям он понравился больше, можно добавить куркуму

Нам уже известно множество рецептов сытных и наваристых первых блюд. Мы даже готовили немецкий суп из пива. Разве можно здесь чем-то удивить?

Сегодня предлагаем разнообразить свою "супную" коллекцию новым блюдом — нежным куриным супом с консервированной кукурузой и яйцом. Вкусный и сытный суп понравится взрослым, так и детям, утверждает Ukr.Media.

Как приготовить куриный суп с кукурузой

Ингредиенты:

500 г куриных бедер или любых частей курицы;

2-2,5 литра воды;

100 гр моркови;

100 гр лука;

250 гр картофеля;

1 банка консервированной кукурузы;

3 яйца;

2 ст. л. растительного масла;

несколько веточек укропа;

соль и перец, куркума — по вкусу.

Способ приготовления:

Из воды и куриных бедер сварите бульон. Вытащите мясо, отделите от костей, нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю с бульоном. В небольшой сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте нарезанными небольшими кубиками лук, морковь и картофель. Добавьте в кастрюлю с бульоном. В бульон также добавьте кукурузу, доведите до кипения, посолите и варите на маленьком огне 10-15 минут. Яйца слегка взбейте вилкой в чашке и осторожно влейте в суп, постоянно помешивая. Варите 5 минут. Чтобы суп был ярче можно добавить куркуму. Перед подачей на стол украсьте зеленью.

Кстати, "Телеграф" делился рецептом крем-супа с куркумой. Его насыщенный вкус и яркий цвет поднимут настроение в дождливый денек