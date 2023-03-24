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Детей за уши не оттянешь: рецепт необычного куриного супа с кукурузой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный суп с кукурузой
Необычный суп с кукурузой. Фото ukr.media

Чтобы детям он понравился больше, можно добавить куркуму

Нам уже известно множество рецептов сытных и наваристых первых блюд. Мы даже готовили немецкий суп из пива. Разве можно здесь чем-то удивить?

Сегодня предлагаем разнообразить свою "супную" коллекцию новым блюдом — нежным куриным супом с консервированной кукурузой и яйцом. Вкусный и сытный суп понравится взрослым, так и детям, утверждает Ukr.Media.

Как приготовить куриный суп с кукурузой

Ингредиенты:

  • 500 г куриных бедер или любых частей курицы;
  • 2-2,5 литра воды;
  • 100 гр моркови;
  • 100 гр лука;
  • 250 гр картофеля;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 3 яйца;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • несколько веточек укропа;
  • соль и перец, куркума — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Из воды и куриных бедер сварите бульон. Вытащите мясо, отделите от костей, нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю с бульоном.
  2. В небольшой сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте нарезанными небольшими кубиками лук, морковь и картофель. Добавьте в кастрюлю с бульоном.
  3. В бульон также добавьте кукурузу, доведите до кипения, посолите и варите на маленьком огне 10-15 минут.
  4. Яйца слегка взбейте вилкой в чашке и осторожно влейте в суп, постоянно помешивая. Варите 5 минут.
  5. Чтобы суп был ярче можно добавить куркуму. Перед подачей на стол украсьте зеленью.

Кстати, "Телеграф" делился рецептом крем-супа с куркумой. Его насыщенный вкус и яркий цвет поднимут настроение в дождливый денек

Теги:
#Рецепт #Суп #Первое блюдо #Готовим дома