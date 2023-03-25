Рецепт дивовижного салату з корейської моркви та м’яса: вся справа у спеціях

Усього два інгредієнти, а який смак!

Морква по-корейськи — страва східної кухні, яка міцно увійшла до нашого життя. Готується воно зі свіжої моркви та маринаду, а родзинку їй надають корейські спеції. Прянощі можна вибирати на смак або вибирати вже готову приправу для корейської моркви.

Щоб салат був більш ситним, до нього можна додати смажене або варене м’ясо — свинину, яловичину або курку. Спробуємо приготувати таку страву за рецептом Сookorama.

Як приготувати салат "Морква по-корейськи" з м’ясом.

Інгредієнти:

морква – 400 гр.;

м’ясо будь-яке — 150 гр.;

приправа для корейської моркви – 5-10 г;

олія рослинна – 4 ст. л.;

часник – за бажанням;

спеції – на смак.

Спосіб приготування:

Моркву миємо, очищаємо і тремо на спеціальній тертці, щоб вийшла тонка та довга соломка. Солимо, додаємо приправу для корейської моркви та інші спеції за бажанням. Можна додати часник, соєвий соус, мелений перець. Прибираємо моркву убік. М’ясо нарізаємо середніми брусочками. Обсмажуємо на олії на середньому вогні. Обсмажені шматочки м’яса разом із розпеченою олією відправляємо у моркву. Інтенсивно перемішуємо. Прибираємо салат у холодильник на пару годин, а краще на ніч — тоді смак буде більш насиченим.

До речі, якщо для приготування страв потрібна варена морква, то робити це потрібно правильно. З секретами "Телеграф" овоч тільки покращить свій смак.