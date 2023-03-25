Рецепт изумительного салата из корейской моркови и мяса: все дело в специях

Всего два ингредиента, а какой вкус!

Морковь по-корейски — блюдо восточной кухни, которое прочно вошло в нашу жизнь. Готовится оно из свежей моркови и маринада, а изюминку ей придают корейские специи. Пряности можно выбирать по вкусу или выбирать уже готовую приправу для корейской моркови.

Чтобы салат был более сытным, в него можно добавить жареное или вареное мясо — свинину, говядину или курицу. Попробуем приготовить такое блюдо по рецепту Сookorama.

Как приготовить салат "Морковь по-корейски" с мясом

Ингредиенты

морковь – 400 гр.;

мясо любое – 150 гр.;

приправа для корейской моркови – 5-10 гр.;

масло растительное – 4 ст. л.;

чеснок – по желанию;

специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь моем, очищаем и трем на специальной терке, чтобы получилась тонкая и длинная соломка. Солим, добавляем приправу для корейской моркови и других специй по желанию. Можно добавить чеснок, соевый соус, молотый перец. Убираем морковь в сторону. Мясо нарезаем средними брусочками. Обжариваем на растительном масле на среднем огне. Обжаренные кусочки мяса вместе с раскаленным маслом отправляем в морковь. Интенсивно перемешиваем. Убираем салат в холодильник на пару часов, а лучше на ночь — тогда вкус будет насыщеннее.

Кстати, если для приготовления блюд нужна вареная морковь, то делать это нужно правильно. С секретами "Телеграф" овощ только улучшит свой вкус.