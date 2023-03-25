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Рецепт изумительного салата из корейской моркови и мяса: все дело в специях

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат "Морковь по-корейски" с мясом
Салат "Морковь по-корейски" с мясом. Фото cookorama.com.ua

Всего два ингредиента, а какой вкус!

Морковь по-корейски — блюдо восточной кухни, которое прочно вошло в нашу жизнь. Готовится оно из свежей моркови и маринада, а изюминку ей придают корейские специи. Пряности можно выбирать по вкусу или выбирать уже готовую приправу для корейской моркови.

Чтобы салат был более сытным, в него можно добавить жареное или вареное мясо — свинину, говядину или курицу. Попробуем приготовить такое блюдо по рецепту Сookorama.

Как приготовить салат "Морковь по-корейски" с мясом

Ингредиенты

  • морковь – 400 гр.;
  • мясо любое – 150 гр.;
  • приправа для корейской моркови – 5-10 гр.;
  • масло растительное – 4 ст. л.;
  • чеснок – по желанию;
  • специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Морковь моем, очищаем и трем на специальной терке, чтобы получилась тонкая и длинная соломка.
  2. Солим, добавляем приправу для корейской моркови и других специй по желанию. Можно добавить чеснок, соевый соус, молотый перец. Убираем морковь в сторону.
  3. Мясо нарезаем средними брусочками. Обжариваем на растительном масле на среднем огне.
  4. Обжаренные кусочки мяса вместе с раскаленным маслом отправляем в морковь. Интенсивно перемешиваем.
  5. Убираем салат в холодильник на пару часов, а лучше на ночь — тогда вкус будет насыщеннее.

Кстати, если для приготовления блюд нужна вареная морковь, то делать это нужно правильно. С секретами "Телеграф" овощ только улучшит свой вкус.

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