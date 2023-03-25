Рецепт изумительного салата из корейской моркови и мяса: все дело в специях
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Всего два ингредиента, а какой вкус!
Морковь по-корейски — блюдо восточной кухни, которое прочно вошло в нашу жизнь. Готовится оно из свежей моркови и маринада, а изюминку ей придают корейские специи. Пряности можно выбирать по вкусу или выбирать уже готовую приправу для корейской моркови.
Чтобы салат был более сытным, в него можно добавить жареное или вареное мясо — свинину, говядину или курицу. Попробуем приготовить такое блюдо по рецепту Сookorama.
Как приготовить салат "Морковь по-корейски" с мясом
Ингредиенты
- морковь – 400 гр.;
- мясо любое – 150 гр.;
- приправа для корейской моркови – 5-10 гр.;
- масло растительное – 4 ст. л.;
- чеснок – по желанию;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Морковь моем, очищаем и трем на специальной терке, чтобы получилась тонкая и длинная соломка.
- Солим, добавляем приправу для корейской моркови и других специй по желанию. Можно добавить чеснок, соевый соус, молотый перец. Убираем морковь в сторону.
- Мясо нарезаем средними брусочками. Обжариваем на растительном масле на среднем огне.
- Обжаренные кусочки мяса вместе с раскаленным маслом отправляем в морковь. Интенсивно перемешиваем.
- Убираем салат в холодильник на пару часов, а лучше на ночь — тогда вкус будет насыщеннее.
Кстати, если для приготовления блюд нужна вареная морковь, то делать это нужно правильно. С секретами "Телеграф" овощ только улучшит свой вкус.