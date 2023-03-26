Ідеальний сніданок для тих, хто стежить за фігурою: рецепт дієтичної пасти з авокадо

Ситна та дієтична закуска за 10 хвилин

Авокадо – це фрукт, головною особливістю якого є його ніжний маслянистий смак. Він містить безліч корисних вітамінів та мінералів. Додаючи до авокадо солодкі інгредієнти, можна отримати десерт, а включення гострих та солоних продуктів дозволяє зробити закуски та салати.

Паста з авокадо для бутербродів – корисна альтернатива ковбасі та котлетам. Smach розповідає, що її можна приготувати за 10 хвилин. Пропонуємо перевірити.

Як приготувати дієтичну пасту з авокадо?

Нам знадобиться:

зерновий хліб – 6 скибочок;

авокадо – 300 г;

йогурт натуральний без добавок чи кефір – 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

листя салату – 6 шт.;

сіль перець;

яйця – 6 шт.

Спосіб приготування:

Авокадо розрізаємо на дві половинки, виймаємо кісточку. М’якуш необхідно відокремити від шкірки за допомогою чайної ложки. У чашу блендера складаємо шматочки авокадо, додаємо лимонний сік, кефір, сіль, перець, подрібнюємо. Хліб нарізаємо тонкими скибочками та підсушуємо в тостері або в духовці. Хліб, що трішки прочах, намазуємо пастою, накриваємо листочком салату і викладаємо на тарілку.

Бутерброди готові. Щоб сніданок був ситнішим, до них можна додати яйця. Їх можна відварити та нарізати половинками, зробити омлет чи посмажити на сковороді.

До речі, Телеграф писав, як приготувати смачну яєчню. Секрет страви — в одному маленькому нюансі.