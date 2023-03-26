Идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой: рецепт диетической пасты из авокадо
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Сытная и диетическая закуска за 10 минут
Авокадо – это фрукт, главной особенностью которого является его нежный маслянистый вкус. Он содержит множество полезных витаминов и минералов. Прибавляя к авокадо сладкие ингредиенты, можно получить десерт, а включение острых и соленых продуктов позволяет сделать закуски и салаты.
Паста из авокадо для бутербродов – полезная альтернатива колбасе и котлетам. Smach рассказывает, что ее можно приготовить за 10 минут. Предлагаем проверить.
Как приготовить диетическую пасту из авокадо
Нам понадобится:
- зерновой хлеб – 6 ломтиков;
- авокадо – 300 г;
- йогурт натуральный без добавок или кефир – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- листья салата – 6 шт.;
- соль, перец;
- яйца – 6 шт.
Способ приготовления:
- Авокадо разрезаем на две половинки, вынимаем косточку. Мякоть необходимо отделить от кожуры с помощью чайной ложки.
- В чашу блендера складываем кусочки авокадо, добавляем лимонный сок, кефир, соль, перец, измельчаем.
- Хлеб нарезаем тонкими ломтиками и подсушиваем в тостере или в духовке.
- Слегка остывший хлеб намазываем пастой, накрываем листиком салата и выкладываем на тарелку.
Бутерброды готовы. Чтобы завтрак был сытнее, к ним можно добавить яйца. Их можно отварить и нарезать половинками, сделать омлет или пожарить на сковороде.
Кстати, Телеграф писал, как приготовить вкусную яичницу. Секрет блюда — в одной маленькой уловке.