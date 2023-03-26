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Идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой: рецепт диетической пасты из авокадо

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Паста из авокадо
Паста из авокадо. Фото http://smach.com.ua/

Сытная и диетическая закуска за 10 минут

Авокадо – это фрукт, главной особенностью которого является его нежный маслянистый вкус. Он содержит множество полезных витаминов и минералов. Прибавляя к авокадо сладкие ингредиенты, можно получить десерт, а включение острых и соленых продуктов позволяет сделать закуски и салаты.

Паста из авокадо для бутербродов – полезная альтернатива колбасе и котлетам. Smach рассказывает, что ее можно приготовить за 10 минут. Предлагаем проверить.

Как приготовить диетическую пасту из авокадо

Нам понадобится:

  • зерновой хлеб – 6 ломтиков;
  • авокадо – 300 г;
  • йогурт натуральный без добавок или кефир – 2 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • листья салата – 6 шт.;
  • соль, перец;
  • яйца – 6 шт.

Способ приготовления:

  1. Авокадо разрезаем на две половинки, вынимаем косточку. Мякоть необходимо отделить от кожуры с помощью чайной ложки.
  2. В чашу блендера складываем кусочки авокадо, добавляем лимонный сок, кефир, соль, перец, измельчаем.
  3. Хлеб нарезаем тонкими ломтиками и подсушиваем в тостере или в духовке.
  4. Слегка остывший хлеб намазываем пастой, накрываем листиком салата и выкладываем на тарелку.

Бутерброды готовы. Чтобы завтрак был сытнее, к ним можно добавить яйца. Их можно отварить и нарезать половинками, сделать омлет или пожарить на сковороде.

Кстати, Телеграф писал, как приготовить вкусную яичницу. Секрет блюда — в одной маленькой уловке.

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