Идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой: рецепт диетической пасты из авокадо

Сытная и диетическая закуска за 10 минут

Авокадо – это фрукт, главной особенностью которого является его нежный маслянистый вкус. Он содержит множество полезных витаминов и минералов. Прибавляя к авокадо сладкие ингредиенты, можно получить десерт, а включение острых и соленых продуктов позволяет сделать закуски и салаты.

Паста из авокадо для бутербродов – полезная альтернатива колбасе и котлетам. Smach рассказывает, что ее можно приготовить за 10 минут. Предлагаем проверить.

Как приготовить диетическую пасту из авокадо

Нам понадобится:

зерновой хлеб – 6 ломтиков;

авокадо – 300 г;

йогурт натуральный без добавок или кефир – 2 ст. л.;

лимонный сок – 1 ч. л.;

листья салата – 6 шт.;

соль, перец;

яйца – 6 шт.

Способ приготовления:

Авокадо разрезаем на две половинки, вынимаем косточку. Мякоть необходимо отделить от кожуры с помощью чайной ложки. В чашу блендера складываем кусочки авокадо, добавляем лимонный сок, кефир, соль, перец, измельчаем. Хлеб нарезаем тонкими ломтиками и подсушиваем в тостере или в духовке. Слегка остывший хлеб намазываем пастой, накрываем листиком салата и выкладываем на тарелку.

Бутерброды готовы. Чтобы завтрак был сытнее, к ним можно добавить яйца. Их можно отварить и нарезать половинками, сделать омлет или пожарить на сковороде.

Кстати, Телеграф писал, как приготовить вкусную яичницу. Секрет блюда — в одной маленькой уловке.