Маленький кулинарный трюк сделает яичницу-глазунью идеальной: желток останется целым и жидким (видео)

Небольшая уловка поможет приготовить вкусную яичницу, которая не липнет к сковороде

Яйца – базовый продукт в рационе. Кто-то предпочитает готовить на завтрак пышный омлет, а кому-то больше смакует яичница, когда желток остается целым и жидким.

Кулинарный лайфхак от блогера-мамы и фитнес-тренера Тары Вудкокс поможет приготовить идеальную яичницу-глазунью и не разбить желток. Роликом она поделилась в TikTok на своем аккаунте @tarawoodcox11.

Благодаря простой уловке желток в яйцах остается целым и жидким. Переворачивать яичницу не нужно, она и так равномерно приготовиться. Более того, вам удастся с легкостью переложить блюдо со сковороды в тарелку, так оно не прилипнет ко дну.

Как приготовить идеальную глазунью по примеру мамы-блогера? Так, сначала сбрызните сковороду антипригарным спреем и разбейте яйца. Дождитесь, пока они не станут готовыми наполовину. Затем добавьте немного воды, накройте сковороду крышкой и не снимайте, пока верхушка яиц не станет белой — вот и вся суть трюка.

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