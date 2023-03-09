Маленький кулінарний трюк зробить окату яєчню ідеальною: жовток залишиться цілим і рідким (відео)

Невеликий прийом допоможе приготувати смачну яєчню, яка не липне до сковороди

Яйця – базовий продукт у раціоні. Хтось воліє готувати на сніданок пишний омлет, а комусь більше смакує яєчня, коли жовток залишається цілим і рідким.

Кулінарний лайфхак від блогерки-мами й фітнес-тренерки Тари Вудкокс допоможе приготувати ідеальну окату яєчню та не розбити жовток. Роликом вона поділилася в TikTok на своєму акаунті @tarawoodcox11.

Завдяки простому виверту жовток в яйцях залишається цілим і рідким. Перевертати яєчню не потрібно, вона й так поступово приготується. Більш того, вам вдасться з легкістю перекласти страву зі сковороди в тарілку, адже вона не прилипне до дна.

Як приготувати ідеальну окату яєчню за прикладом мами-блогерки? Так, спочатку збризкайте сковороду антипригарним спреєм і розбийте яйця. Дочекайтеся, доки вони не стануть готовими наполовину. Потім додайте трохи води, накрийте кришкою сковороду і не знімайте, поки верхівка яєць не стане білою — ось і вся суть виверту.

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