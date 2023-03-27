Мінімум часу — максимум смаку: готуємо курячі шлунки у соєвому соусі

З приготуванням упорається кожен!

Шукаєте, що приготувати замість улюбленого м’яса? Пропонуємо дуже апетитну і ситну страву — курячі шлунки в соєвому соусі.

За рецептом Сookorama таку страву можна приготувати на обід чи вечерю. Та до святкового столу воно точно не буде зайвим.

Як приготувати курячі шлунки в соєвому соусі.

Інгредієнти:

шлунки курячі — 500 гр.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

цибуля червона – 2 шт.;

часник – 3 зубчики;

соус соєвий – 70 мг;

перець червоний мелений – 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений – 1/2 ч. л.;

олія рослинна – 3 ст. л.;

сіль за смаком;

бульйон після варіння шлунків – 0,5 ст.;

куркума — 1 ч. л.;

коріандр мелений – 1 ч.л.;

імбир тертий — 20-30 гр.;

насіння гірчиці – 1 ч. л.;

кардамон зелений – 3 шт.;

кориця — ч.л.;

вершкове масло – 50 гр.

Спосіб приготування:

Курячі шлунки потрібно промити, проварити в 2 л води на маленькому вогні близько 45 хвилин. Поки варяться шлунки, очистимо цибулю і поріжемо маленькими кубиками. У сковороді розтопимо вершкове масло у рослинному. Додаємо цибулю і обсмажимо до трохи золотистого кольору. Імбир необхідно натерти на тертці. Часник пропустимо через часникодавку. Перемішуємо імбир із часником. Змішаємо червоний перець, чорний перець, куркуму, коріандр, гірчицю, кардамон. Спеції додаємо в сковороду, перемішуємо та обсмажуємо близько хвилини. До сковороди додаємо імбир, часник, обсмажуємо близько хвилини. Всипаємо спеції, смажимо ще близько хвилини. Курячі шлунки дрібно нарізаємо, додаємо до цибулі та спецій, смажимо все близько 6-8 хвилин. Потім додаємо соєвий соус і обсмажуємо близько хвилини. Після цього заливаємо бульйон і тушкуємо шлунки під закритою кришкою на маленькому вогні близько 7 хвилин.

На гарнір можна подати картопляне пюре з овочами або відвареним рисом. Смачного.