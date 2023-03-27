Мінімум часу — максимум смаку: готуємо курячі шлунки у соєвому соусі
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З приготуванням упорається кожен!
Шукаєте, що приготувати замість улюбленого м’яса? Пропонуємо дуже апетитну і ситну страву — курячі шлунки в соєвому соусі.
За рецептом Сookorama таку страву можна приготувати на обід чи вечерю. Та до святкового столу воно точно не буде зайвим.
Як приготувати курячі шлунки в соєвому соусі.
Інгредієнти:
- шлунки курячі — 500 гр.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- цибуля червона – 2 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- соус соєвий – 70 мг;
- перець червоний мелений – 1/2 ч. л.;
- перець чорний мелений – 1/2 ч. л.;
- олія рослинна – 3 ст. л.;
- сіль за смаком;
- бульйон після варіння шлунків – 0,5 ст.;
- куркума — 1 ч. л.;
- коріандр мелений – 1 ч.л.;
- імбир тертий — 20-30 гр.;
- насіння гірчиці – 1 ч. л.;
- кардамон зелений – 3 шт.;
- кориця — ч.л.;
- вершкове масло – 50 гр.
Спосіб приготування:
- Курячі шлунки потрібно промити, проварити в 2 л води на маленькому вогні близько 45 хвилин.
- Поки варяться шлунки, очистимо цибулю і поріжемо маленькими кубиками.
- У сковороді розтопимо вершкове масло у рослинному. Додаємо цибулю і обсмажимо до трохи золотистого кольору.
- Імбир необхідно натерти на тертці. Часник пропустимо через часникодавку. Перемішуємо імбир із часником.
- Змішаємо червоний перець, чорний перець, куркуму, коріандр, гірчицю, кардамон.
- Спеції додаємо в сковороду, перемішуємо та обсмажуємо близько хвилини.
- До сковороди додаємо імбир, часник, обсмажуємо близько хвилини. Всипаємо спеції, смажимо ще близько хвилини.
- Курячі шлунки дрібно нарізаємо, додаємо до цибулі та спецій, смажимо все близько 6-8 хвилин.
- Потім додаємо соєвий соус і обсмажуємо близько хвилини. Після цього заливаємо бульйон і тушкуємо шлунки під закритою кришкою на маленькому вогні близько 7 хвилин.
На гарнір можна подати картопляне пюре з овочами або відвареним рисом. Смачного.