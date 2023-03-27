Минимум времени - максимум вкуса: готовим куриные желудки в соевом соусе
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С приготовлением справится каждый!
Ищете, что приготовить вместо любимого мяса? Предлагаем весьма аппетитное и сытное блюдо — куриные желудки в соевом соусе.
По рецепту Сookorama такое блюдо можно приготовить на обед или на ужин. Да к праздничному столу оно точно не будет лишним.
Как приготовить куриные желудки в соевом соусе
Ингредиенты:
- желудки куриные – 500 гр.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- лук красный – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- соус соевый – 70 мг.;
- перец красный молотый – 1/2 ч.л.;
- перец черный молотый – 1/2 ч.л.;
- масло растительное – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- бульон после варки желудков – 0,5 ст.;
- куркума – 1 ч.л.;
- кориандр молотый – 1 ч.л.;
- имбирь тертый – 20-30 гр.;
- семена горчицы – 1 ч.л.;
- кардамон зеленый – 3 шт.;
- корица – ¼ ч.л.;
- сливочное масло – 50 гр.
Способ приготовления:
- Куриные желудки нужно помыть, проварить в 2 л воды на маленьком огне около 45 минут.
- Пока варятся желудки, очистим лук и порежем маленькими кубиками.
- В сковороде растопим сливочное масло в растительном. Добавляем лук и обжарим до слегка золотистого цвета.
- Имбирь необходимо натереть на терке. Чеснок пропустим через чеснокодавку. Перемешиваем имбирь с чесноком.
- Смешаем красный перец, черный перец, куркуму, кориандр, горчицу, кардамон.
- Специи добавляем в сковороду, перемешиваем и обжариваем около минуты.
- В сковороду добавляем имбирь, чеснок, обжариваем около минуты. Всыпаем специи, жарим еще около минуты.
- Куриные желудки мелко нарезаем, добавляем к луку и специям, жарим все около 6-8 минут.
- Затем добавляем соевый соус и обжариваем около минуты. После заливаем бульон и тушим желудки под закрытой крышкой на маленьком огне около 7 минут.
На гарнир можно подать картофельное пюре с овощами или отварной рис. Приятного аппетита.