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Минимум времени - максимум вкуса: готовим куриные желудки в соевом соусе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Куриные желудки в соевом соусе
Куриные желудки в соевом соусе. Фото cookorama.com.ua

С приготовлением справится каждый!

Ищете, что приготовить вместо любимого мяса? Предлагаем весьма аппетитное и сытное блюдо — куриные желудки в соевом соусе.

По рецепту Сookorama такое блюдо можно приготовить на обед или на ужин. Да к праздничному столу оно точно не будет лишним.

Как приготовить куриные желудки в соевом соусе

Ингредиенты:

  • желудки куриные – 500 гр.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • лук красный – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • соус соевый – 70 мг.;
  • перец красный молотый – 1/2 ч.л.;
  • перец черный молотый – 1/2 ч.л.;
  • масло растительное – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • бульон после варки желудков – 0,5 ст.;
  • куркума – 1 ч.л.;
  • кориандр молотый – 1 ч.л.;
  • имбирь тертый – 20-30 гр.;
  • семена горчицы – 1 ч.л.;
  • кардамон зеленый – 3 шт.;
  • корица – ¼ ч.л.;
  • сливочное масло – 50 гр.

Способ приготовления:

  1. Куриные желудки нужно помыть, проварить в 2 л воды на маленьком огне около 45 минут.
  2. Пока варятся желудки, очистим лук и порежем маленькими кубиками.
  3. В сковороде растопим сливочное масло в растительном. Добавляем лук и обжарим до слегка золотистого цвета.
  4. Имбирь необходимо натереть на терке. Чеснок пропустим через чеснокодавку. Перемешиваем имбирь с чесноком.
  5. Смешаем красный перец, черный перец, куркуму, кориандр, горчицу, кардамон.
  6. Специи добавляем в сковороду, перемешиваем и обжариваем около минуты.
  7. В сковороду добавляем имбирь, чеснок, обжариваем около минуты. Всыпаем специи, жарим еще около минуты.
  8. Куриные желудки мелко нарезаем, добавляем к луку и специям, жарим все около 6-8 минут.
  9. Затем добавляем соевый соус и обжариваем около минуты. После заливаем бульон и тушим желудки под закрытой крышкой на маленьком огне около 7 минут.

На гарнир можно подать картофельное пюре с овощами или отварной рис. Приятного аппетита.

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