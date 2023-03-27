Минимум времени - максимум вкуса: готовим куриные желудки в соевом соусе

С приготовлением справится каждый!

Ищете, что приготовить вместо любимого мяса? Предлагаем весьма аппетитное и сытное блюдо — куриные желудки в соевом соусе.

По рецепту Сookorama такое блюдо можно приготовить на обед или на ужин. Да к праздничному столу оно точно не будет лишним.

Как приготовить куриные желудки в соевом соусе

Ингредиенты:

желудки куриные – 500 гр.;

лук репчатый – 1 шт.;

лук красный – 2 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

соус соевый – 70 мг.;

перец красный молотый – 1/2 ч.л.;

перец черный молотый – 1/2 ч.л.;

масло растительное – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

бульон после варки желудков – 0,5 ст.;

куркума – 1 ч.л.;

кориандр молотый – 1 ч.л.;

имбирь тертый – 20-30 гр.;

семена горчицы – 1 ч.л.;

кардамон зеленый – 3 шт.;

корица – ¼ ч.л.;

сливочное масло – 50 гр.

Способ приготовления:

Куриные желудки нужно помыть, проварить в 2 л воды на маленьком огне около 45 минут. Пока варятся желудки, очистим лук и порежем маленькими кубиками. В сковороде растопим сливочное масло в растительном. Добавляем лук и обжарим до слегка золотистого цвета. Имбирь необходимо натереть на терке. Чеснок пропустим через чеснокодавку. Перемешиваем имбирь с чесноком. Смешаем красный перец, черный перец, куркуму, кориандр, горчицу, кардамон. Специи добавляем в сковороду, перемешиваем и обжариваем около минуты. В сковороду добавляем имбирь, чеснок, обжариваем около минуты. Всыпаем специи, жарим еще около минуты. Куриные желудки мелко нарезаем, добавляем к луку и специям, жарим все около 6-8 минут. Затем добавляем соевый соус и обжариваем около минуты. После заливаем бульон и тушим желудки под закрытой крышкой на маленьком огне около 7 минут.

На гарнир можно подать картофельное пюре с овощами или отварной рис. Приятного аппетита.