Нежнейшая печень в горчично-сметанном соусе: получается очень мягкой и вкусной

Этот простой соус способен исправить даже самую жесткую и твердую печень.

Из субпродуктов блюда получаются ничуть не хуже, чем приготовленные из чистого мяса. Несмотря на то, что печень обычно бывает сухой и твердой, есть несколько секретов, которые сделают этот продукт нежнейшим и очень вкусным.

"Телеграф" делится с вами рецептом, по которому печень всегда получается сочная, мягкая, с приятной горчинкой. Секрет кроется в подготовке продукта, а также в оригинальном соусе.

Для этого рецепта выбирайте свежую печень, а не замороженную. Подойдет любая – говяжья, свиная или куриная.

Как приготовить нежную печень под белым соусом

Ингредиенты:

700 г печени

3 луковицы

2 зубка чеснока

4 ст. ложки сметаны

1 ч. ложка горчицы

1 ч. ложка сахара

специи: черный молотый перец, базилик, орегано, розмарин по вкусу

соль по вкусу

Приготовление:

Печень порежьте небольшими кусочками, а говяжью не забудьте очистить от пленок. Залейте печень крутым кипятком и оставьте на несколько минут – так она избавится от специфического запаха и горечи. Лук нарежьте полукольцами. Измельчите чеснок. Обжарьте лук в разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте сахар, соль, чеснок и перемешайте. Через минуту выложите к луку кусочки печени. Перемешайте и обжарьте на большом огне пару минут, а затем убавьте огонь и тушите под закрытой крышкой 5 минут. Приготовьте соус для печени. Для этого в миске смешайте сметану с горчицей и при необходимости разбавьте водой до нужной густоты. Соус влейте на сковороду с печенью. Накройте крышкой и тушите 10 минут на медленном огне. Готовую печень под сметанно-горчичным соусом подавайте с любым гарниром.

Приятного аппетита!

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