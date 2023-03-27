За порадами бабусь: як правильно в рецептах замінити цукор на мед

Готуємо не лише смачно, а й корисно

Бувають ситуації, коли в рецепті десерту вказаний цукор, але його з якихось причин до страви додавати не можна. В цьому випадку як замінник використовується мед.

Чи існують правила, як додавати мед та що при цьому потрібно враховувати? Розберемося разом із Сookery.

Лайфхакт, як замінити цукор на мед у рецептах

Точних, перевірених правил заміни у заміні цукру мед на немає. У цьому питанні дуже багато залежить від консистенції меду, його щільності та наскільки він солодкий. Але ми можемо взяти за основу бабусині хитрощі та обчислити свої пропорції.

Якщо просто замінити цукор медом у тій же кількості, що вказано в рецепті, то є ймовірність, що випічка буде надто солодкою, вологою, липкою та важкою. Тому для солодких пирогів, печива беруть такі пропорції – якщо в рецепті вказано склянку цукру, меду потрібно взяти ¾ склянки. Відповідно, у рецепті змінюються й інші пропорції — або зменшується кількість рідини, або збільшується кількість борошна.

Тут важливо пам’ятати: щоб випічка не вийшла вологою, рідина в рецепті зменшується в залежності від кількості меду. Наприклад, у рецепті вказано склянку рідини та склянку цукру, то цукор ви замінили медом на ¾. Рідини у разі потрібно додати півсклянки. Якщо така арифметика буде дуже складною, можна збільшити кількість борошна до потрібної консистенції тіста.

Змінюється час випікання та температура в духовці. Час випікання трохи збільшується, адже тісто все ж таки вийде важчим і йому потрібно більше часу, щоб пропікатися. А ось температура випікання зменшується на 10-15 градусів – просто мед забарвлює тісто у темний колір, і випічка темніє швидше, ніж із цукром.

Якщо медом замінюють цукор у приготуванні мармеладу або джему, то пропорції не змінюються. Відповідно кількість рідини, яку потрібно додавати в ягоди, теж залишається без змін.

Тісто — важливий елемент випічки. Виявляється, температура роботи з кожним видом тіста різна.