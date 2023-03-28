Два інгредієнти – і закуска готова: як просто засолити червону рибу

Виявляється, це нескладно

Бажаєте урізноманітнити своє меню та поповнити організм корисними природними речовинами? Тоді вам допоможе червона риба. Це смачний та корисний продукт — у ній багато білка, вітамінів та корисних жирів, необхідних організму людини. Бутерброд із червоною рибою на сніданок – відмінний вибір, тому що це швидко, смачно, корисно та поживно. До того ж така закуска прикрасить будь-який святковий стіл.

Червону рибу можна легко та швидко засолити в домашніх умовах. За рецептом Рrostoway сама засолка займає лише 10 хвилин вашого часу. Вже наступного дня ви зможете насолоджуватись солоною червоною рибою, приготовленою своїми руками.

Як просто засолити червону рибу вдома

Інгредієнти:

червона риба 500 г;

сіль 1 с. л.;

цукор 1 с. л.

Спосіб приготування:

Візьміть рибу, помийте та просушіть паперовим рушником. Змішайте цукор та сіль. Покладіть рибу в зручний посуд і ретельно натріть сумішшю солі та цукру. Накрийте посуд харчовою плівкою. Зверху на плівку можна поставити літрову банку з водою – під пресом риба швидше просолиться.

Вже наступного ранку ви можете снідати бутербродом із солоною червоною рибою. Її також можна використовувати для приготування закусок.