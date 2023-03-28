Два ингредиента - и закуска готова: как просто засолить красную рыбу

Оказывается, это несложно

Хотите разнообразить свое меню и пополнить организм полезными природными веществами? Тогда вам поможет красная рыба. Это вкусный и полезный продукт — в ней много белка, витаминов и полезных жиров, необходимых организму человека. Бутерброд с красной рыбой на завтрак – отличный выбор, потому что это быстро, вкусно, полезно и питательно. К тому же, такая закуска украсит любой праздничный стол.

Красную рыбу можно легко и быстро засолить в домашних условиях. По рецепту Рrostoway сама засолка занимает всего 10 минут вашего времени. Уже на следующий день вы сможете наслаждаться соленой красной рыбой, приготовленной своими руками.

Как просто засолить красную рыбу дома

Ингредиенты:

красная рыба 500 г;

соль 1 с. л.;

сахар 1 с. л.

Способ приготовления:

Возьмите рыбу, помойте и просушите бумажным полотенцем. Смешайте сахар и соль. Положите рыбу в удобную посуду и тщательно натрите смесью соли и сахара. Накройте посуду пищевой пленкой. Сверху на пленку можно поставить литровую банку с водой — под прессом рыба быстрее просолится.

Уже на следующее утро вы можете завтракать бутербродом с соленой красной рыбой. Ее также можно использовать для приготовления закусок.