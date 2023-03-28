Легкий пиріг з індичкою — пів години і готово

Чудова вечеря на всю родину

Пиріг з листкового тіста — перевірений спосіб догодити всім членам сім’ї. Це може бути як солодка випічка — скажімо, з яблуками, так і варіант повноцінної вечері.

Shuba пропонує приготувати легкий пиріг з індичкою та овочами. Можна використати залишки приготованої раніше індички та магазинне листкове тісто — саме такий варіант буде найшвидшим.

Інгредієнти:

Філе індички — 300 г

Листкове тісто — 500 г

Цибуля-порей — 1 шт

Зелений горошок заморожений — 100 г

Яйця — 3 шт

Вершки — 100 мл

Сіль та перець за смаком

Олія оливкова — 2 ст. л.

Масло вершкове — 30 г

Пармезан

Спосіб приготування:

Порей поріжте тоненькими смужечками. Розігрійте сковороду з олією та шматочком вершкового масла. Обсмажте цибулю. Нарізане кубиками філе індички додайте на сковороду, перемішайте, посоліть і поперчіть. Готуйте, мішаючи, 5 хвилин, потім додайте зелений горошок. Розмерзаючись від температури, він даватиме воду, в якій м’ясо частково протушиться. У мисці збийте яйця з дрібкою солі, влийте до них вершки й добре перемішайте. Всипте до яєчної суміші тертий пармезан. Коли м’ясо охолоне, перемішайте його з яєчно-сирною масою. В форму, покриту пергаментом, викладіть тісто-основу. Наверх викладіть готову начинку і накрийте ще одним шаром тіста. Поставте пиріг в розігріту до 200 градусах духовку приблизно на 30 хвилин. Він повинен стати золотаво-коричневим.

А якщо ви постуєте, спробуйте приготувати цей пиріг з грибами за рецептом Євгена Клопотенка.