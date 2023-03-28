Легкий пиріг з індичкою — пів години і готово
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Чудова вечеря на всю родину
Пиріг з листкового тіста — перевірений спосіб догодити всім членам сім’ї. Це може бути як солодка випічка — скажімо, з яблуками, так і варіант повноцінної вечері.
Shuba пропонує приготувати легкий пиріг з індичкою та овочами. Можна використати залишки приготованої раніше індички та магазинне листкове тісто — саме такий варіант буде найшвидшим.
Інгредієнти:
- Філе індички — 300 г
- Листкове тісто — 500 г
- Цибуля-порей — 1 шт
- Зелений горошок заморожений — 100 г
- Яйця — 3 шт
- Вершки — 100 мл
- Сіль та перець за смаком
- Олія оливкова — 2 ст. л.
- Масло вершкове — 30 г
- Пармезан
Спосіб приготування:
- Порей поріжте тоненькими смужечками. Розігрійте сковороду з олією та шматочком вершкового масла. Обсмажте цибулю.
- Нарізане кубиками філе індички додайте на сковороду, перемішайте, посоліть і поперчіть. Готуйте, мішаючи, 5 хвилин, потім додайте зелений горошок. Розмерзаючись від температури, він даватиме воду, в якій м’ясо частково протушиться.
- У мисці збийте яйця з дрібкою солі, влийте до них вершки й добре перемішайте. Всипте до яєчної суміші тертий пармезан.
- Коли м’ясо охолоне, перемішайте його з яєчно-сирною масою. В форму, покриту пергаментом, викладіть тісто-основу. Наверх викладіть готову начинку і накрийте ще одним шаром тіста.
- Поставте пиріг в розігріту до 200 градусах духовку приблизно на 30 хвилин. Він повинен стати золотаво-коричневим.
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