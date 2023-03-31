Крашанки, драпанки, крапанки, писанки: розбираємось у видах великодніх яєць.

До святкування Великодня підходимо ґрунтовно

Одним із улюблених весняних свят є Великдень. З ним пов’язано багато традицій та звичаїв, але підготовка пасок та крашенок — безумовно, основні.

Крашенка, писанка — це не просто розмальоване яйце, а традиція, яка існує ще з часів зародження християнської віри. За допомогою Smak.ua спробуємо зрозуміти, як заведено розписувати яйця і чим же крашанки відрізняються від драпанок.

Які існують види великодніх яєць

Крашанки

Крашанки — це слово походить від слова красити. Для надання кольору використовуються лушпиння цибулі, кава, чай, чорниця або смородина, буряк або морква, кора дуба або листя берези. А от якщо захотілося зелених крашанок – беріть зелень кропиви чи шпинату.

Найчастіше яйця фарбують у лушпинні цибулі — це натуральний і абсолютно нешкідливий барвник. Тоді у нас вийдуть яйця кольору міді чи бронзи.

Звичайно, за бажанням можна використовувати хімічні або харчові барвники. З їхньою допомогою можна зробити яйця абсолютно будь-якого кольору.

Драпанки

Драпанки. Яйця для їх виготовлення спочатку варять, потім фарбують у якийсь темніший колір і сушать. Після цього на шкаралупу гострим предметом — товстою голкою, ножем, ножицями, шилом — наносять візерунок. Для того, щоб зробити драпанки, найкраще брати яйця коричневого відтінку — шкаралупа у таких яєць міцніша, ніж у білих.

Крапанки

Яйця-крапанки отримали свою назву від українського слова "крапати", тобто покривати краплями. Такі яйця спочатку фарбують в якийсь один колір, потім, коли воно висохне й охолоне, на нього наносять краплі гарячого воску. Коли віск остигає, яйце опускають у розчин іншого кольору. Після висихання фарби яйце опускають у гарячу воду. Віск тане, і виходить дуже оригінальне яйце в цятку.

Писанки — це розписані вручну яйця. Для розмальовки писанки часто використовують елементи рослинного та тваринного світу, геометричні фігури та орнаменти, які мали своє особливе значення. Для кожної області України характерний свій орнамент та колір. Після розпису яйця поміщалися у спеціальні колбочки, які опускали у гарячу воду чи підносили до вогню. Віск плавився і з’являлася писанка. Щоб орнамент сяяв, його змащували жиром.

До речі, "Телеграф" вже розповідав, як пофарбувати яйця натуральними барвниками. Все, що потрібне, є під рукою.