Крабовий салат з цитрусовими нотками: освіжаємо улюблену страву лише одним продуктом
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Навряд чи ви когось здивуєте салатом з крабових паличок. Він став настільки звичним на нашому столі, що страву можна вважати класичною поряд з олів’є або оселедцем під шубою.
А що, якщо додати апельсин? Сookbook стверджує, що такий соковитий та ніжний салат стане чудовою закускою для вашого застілля чи пікніка. До того ж, усі інгредієнти страви доступні – у будь-який час їх можна купити у найближчому магазині. Тому беремо інгредієнти та починаємо готувати.
Як приготувати крабовий салат з апельсинами
Інгредієнти:
- крабове м’ясо (палички) – 1 упаковка;
- цукрова кукурудза – 1 банку;
- солодкі великі апельсини – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- майонез — 50 гр.
Спосіб приготування:
- Крабові палички розморожуємо, забираємо індивідуальний целофан. Нарізаємо не дуже дрібно.
- З апельсина знімаємо всю шкірку, а також намагаємося видалити по максимуму білий прошарок під цедрою. Розділяємо фрукти на скибочки, кожен із них потім ріжемо приблизно на 4 частини.
- З кукурудзи зливаємо весь розсіл.
- Часник очищаємо, обполіскуємо водою. Дрібно ріжемо чи пропускаємо його через часникодавку.
- Яйця відварюємо, даємо охолонути. Очищаємо від шкарлупи, потім нарізаємо.
- До порізаного апельсина додаємо крабові палички, кукурудзу, часник та яйця. Все перемішуємо, додаємо майонез. Беремо виделку та пригощаємося!
До речі, вчені дуже здивували майонезом. Виявляється, магазинний може бути кориснішим, ніж домашній.