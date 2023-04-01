Крабовий салат з цитрусовими нотками: освіжаємо улюблену страву лише одним продуктом

Гості точно попросять добавки

Навряд чи ви когось здивуєте салатом з крабових паличок. Він став настільки звичним на нашому столі, що страву можна вважати класичною поряд з олів’є або оселедцем під шубою.

А що, якщо додати апельсин? Сookbook стверджує, що такий соковитий та ніжний салат стане чудовою закускою для вашого застілля чи пікніка. До того ж, усі інгредієнти страви доступні – у будь-який час їх можна купити у найближчому магазині. Тому беремо інгредієнти та починаємо готувати.

Як приготувати крабовий салат з апельсинами

Інгредієнти:

крабове м’ясо (палички) – 1 упаковка;

цукрова кукурудза – 1 банку;

солодкі великі апельсини – 2 шт.;

яйця – 3 шт.;

часник – 2 зубчики;

майонез — 50 гр.

Спосіб приготування:

Крабові палички розморожуємо, забираємо індивідуальний целофан. Нарізаємо не дуже дрібно. З апельсина знімаємо всю шкірку, а також намагаємося видалити по максимуму білий прошарок під цедрою. Розділяємо фрукти на скибочки, кожен із них потім ріжемо приблизно на 4 частини. З кукурудзи зливаємо весь розсіл. Часник очищаємо, обполіскуємо водою. Дрібно ріжемо чи пропускаємо його через часникодавку. Яйця відварюємо, даємо охолонути. Очищаємо від шкарлупи, потім нарізаємо. До порізаного апельсина додаємо крабові палички, кукурудзу, часник та яйця. Все перемішуємо, додаємо майонез. Беремо виделку та пригощаємося!

До речі, вчені дуже здивували майонезом. Виявляється, магазинний може бути кориснішим, ніж домашній.