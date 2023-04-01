Крабовый салат с цитрусовыми нотками: освежаем любимое блюдо всего одним продуктом
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Гости точно попросят добавки
Вряд ли вы кого-то удивите салатом из крабовых палочек. Он стал настолько привычным на нашем столе, что блюдо можно считать классическим наряду с оливье или селедкой под шубой.
А что, если добавить в него апельсин? Сookbook утверждает, что такой сочный и нежный салат станет прекрасной закуской для вашего застолья или пикника. К тому же, все ингредиенты блюда доступны — в любое время их можно купить в ближайшем магазине. Поэтому берем ингредиенты и начинаем готовить.
Как приготовить крабовый салат с апельсинами
Ингредиенты:
- крабовое мясо (палочки) – 1 упаковка;
- сахарная кукуруза – 1 банка;
- сладкие большие апельсины – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- майонез – 50 гр.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки размораживаем, убираем индивидуальный целлофан. Нарезаем не очень мелко.
- С апельсина снимаем всю кожуру, а также пытаемся удалить по максимуму белую прослойку под цедрой. Разделяем фрукты на ломтики, каждый из них затем режем примерно на 4 части.
- С кукурузы сливаем весь рассол.
- Чеснок очищаем, ополаскивают водой. Мелко режем или пропускаем его через чеснокодавку.
- Яйца отвариваем, даем остыть. Очищаем от скорлупы, затем нарезаем.
- К порезанному апельсину добавляем крабовые палочки, кукурузу, чеснок и яйца. Все перемешиваем, добавляем майонез. Берем вилку и угощаемся!
Кстати, ученые очень удивили майонезом. Оказывается, магазинный может быть полезней, чем домашний.