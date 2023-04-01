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Крабовый салат с цитрусовыми нотками: освежаем любимое блюдо всего одним продуктом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат с крабовыми палочками и апельсином
Салат с крабовыми палочками и апельсином. Фото cookbook.in.ua

Гости точно попросят добавки

Вряд ли вы кого-то удивите салатом из крабовых палочек. Он стал настолько привычным на нашем столе, что блюдо можно считать классическим наряду с оливье или селедкой под шубой.

А что, если добавить в него апельсин? Сookbook утверждает, что такой сочный и нежный салат станет прекрасной закуской для вашего застолья или пикника. К тому же, все ингредиенты блюда доступны — в любое время их можно купить в ближайшем магазине. Поэтому берем ингредиенты и начинаем готовить.

Как приготовить крабовый салат с апельсинами

Ингредиенты:

  • крабовое мясо (палочки) – 1 упаковка;
  • сахарная кукуруза – 1 банка;
  • сладкие большие апельсины – 2 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • майонез – 50 гр.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки размораживаем, убираем индивидуальный целлофан. Нарезаем не очень мелко.
  2. С апельсина снимаем всю кожуру, а также пытаемся удалить по максимуму белую прослойку под цедрой. Разделяем фрукты на ломтики, каждый из них затем режем примерно на 4 части.
  3. С кукурузы сливаем весь рассол.
  4. Чеснок очищаем, ополаскивают водой. Мелко режем или пропускаем его через чеснокодавку.
  5. Яйца отвариваем, даем остыть. Очищаем от скорлупы, затем нарезаем.
  6. К порезанному апельсину добавляем крабовые палочки, кукурузу, чеснок и яйца. Все перемешиваем, добавляем майонез. Берем вилку и угощаемся!

Кстати, ученые очень удивили майонезом. Оказывается, магазинный может быть полезней, чем домашний.

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Апельсин #Готовим дома