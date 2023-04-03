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Готуємо легендарну паляницю: випічка, яка налякала ворогів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Справжня українська паляниця
Справжня українська паляниця. Фото shuba.life

Це вам не полуниця!

Після початку війни Росії проти України паляниця уславилася на весь світ. Через фонетичні особливості його досить складно вимовити іноземцям, зокрема росіянам. Саме тому слово допомагало і допомагає відрізняти своїх від чужих.

Що таке паляниця? Це плескатий округлий хліб з характерним "козирком" зверху. Свіжоспечені паляниці нанизували на палю, якою знімали їх з поду — звідси й назва. За допомогою Shuba розповідаємо, як приготувати страву-легенду вдома.

Як приготувати паляницю

Інгредієнти на 4 порції

  • борошно пшеничне – 500 г;
  • вода – 200 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • пресовані дріжджі – 10 г;
  • цукор – 20 г;
  • олія соняшникова – 20 мл;
  • сіль на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Робимо опару. Для цього в 100 мл теплої води розпускаємо дріжджі, додаємо 150 г борошна, цукор та розмішуємо. Накриваємо рушником та залишаємо на ніч.
  2. Змішуємо теплу воду та тепле молоко, вливаємо опару та розмішуємо. Додаємо просіяне борошно, сіль і замішуємо тісто. В кінці додаємо олію і вимішуємо 10 хвилин. Накриваємо рушником і ставимо у тепле місце підходити на 2 години.
  3. Формуємо з тіста круглий хліб, викладаємо у форму та залишаємо, щоб піднялося вдвічі. Потім гострим ножем робимо зверху надріз і випікаємо в розігрітій до 200° C духовці 40-45 хвилин.

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#Рецепт #Випічка #Готуємо вдома