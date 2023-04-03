Тільки пара помахів руки: простий рецепт сирної паски "Тірамісу"

Таку паску дуже просто приготувати, її не потрібно випікати

Не за горами найбільше християнське свято — Великдень. Потроху починаємо збирати рецепти пасок, щоб порадувати своїх близьких найсмачнішою.

Але що робити, якщо поратися з випічкою не хочеться? Пропонуємо приготувати смачну сирну паску "Тірамісу". За рецептом Meta вона виходить з неймовірно ніжною кремовою текстурою і смачною, як вишуканий десерт. Та й клопоту з нею набагато менше.

Як приготувати сирну паску "Тірамісу"

Інгредієнти:

сир – 500 г;

вершки 33% — 200 мл;

масло вершкове – 70 г;

білий шоколад – 70 г;

жовтки – 4 шт.;

цукор – 100-130 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

печиво савоярді;

шоколад – кілька шматків;

охолоджена кава – 200 мл.

Спосіб приготування:

Сир протріть через сито, додайте м’яке вершкове масло, збийте. Для крему потрібно прогріти вершки на середньому вогні, але не кип’ятити. Паралельно збийте жовтки із цукром та ванільним цукром. Тонким цівком, продовжуючи збивати, додайте гарячі вершки. Потім поверніть масу сотейник і на середньому вогні доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Додайте білий шоколад і перемішайте до його розчинення. Готовий крем невеликими порціями додайте в сирну масу та збивайте до однорідності. Насамкінець збийте масу блендером, щоб отримати кремову, однорідну текстуру. Зберіть паску. Для цього форму застелиітб мокрою марлею, на дно викладіть пару ложок сирної маси, обмокніть печиво в каві та покладіть на сир, зверху присипте тертим шоколадом. На шар сирної маси знову викладіть печиво з кавою, присипте шоколадом і так робіть, поки не закінчаться інгредієнти. Зверху поставте щось важке і відправте паску в холодильник на 12-24 години. Смачного!

А якщо у вас вдома є мультиварка, в ній можна приготувати вражаючу вологу паску. Така випічка виходить ароматною та дуже апетитною.