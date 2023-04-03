Тільки пара помахів руки: простий рецепт сирної паски "Тірамісу"
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Таку паску дуже просто приготувати, її не потрібно випікати
Не за горами найбільше християнське свято — Великдень. Потроху починаємо збирати рецепти пасок, щоб порадувати своїх близьких найсмачнішою.
Але що робити, якщо поратися з випічкою не хочеться? Пропонуємо приготувати смачну сирну паску "Тірамісу". За рецептом Meta вона виходить з неймовірно ніжною кремовою текстурою і смачною, як вишуканий десерт. Та й клопоту з нею набагато менше.
Як приготувати сирну паску "Тірамісу"
Інгредієнти:
- сир – 500 г;
- вершки 33% — 200 мл;
- масло вершкове – 70 г;
- білий шоколад – 70 г;
- жовтки – 4 шт.;
- цукор – 100-130 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- печиво савоярді;
- шоколад – кілька шматків;
- охолоджена кава – 200 мл.
Спосіб приготування:
- Сир протріть через сито, додайте м’яке вершкове масло, збийте.
- Для крему потрібно прогріти вершки на середньому вогні, але не кип’ятити. Паралельно збийте жовтки із цукром та ванільним цукром. Тонким цівком, продовжуючи збивати, додайте гарячі вершки. Потім поверніть масу сотейник і на середньому вогні доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Додайте білий шоколад і перемішайте до його розчинення.
- Готовий крем невеликими порціями додайте в сирну масу та збивайте до однорідності. Насамкінець збийте масу блендером, щоб отримати кремову, однорідну текстуру.
- Зберіть паску. Для цього форму застелиітб мокрою марлею, на дно викладіть пару ложок сирної маси, обмокніть печиво в каві та покладіть на сир, зверху присипте тертим шоколадом. На шар сирної маси знову викладіть печиво з кавою, присипте шоколадом і так робіть, поки не закінчаться інгредієнти.
- Зверху поставте щось важке і відправте паску в холодильник на 12-24 години. Смачного!
А якщо у вас вдома є мультиварка, в ній можна приготувати вражаючу вологу паску. Така випічка виходить ароматною та дуже апетитною.