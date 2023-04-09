Бюджетний салат із двох інгредієнтів — рідних за вуха не відтягнеш

Смачно та незвичайно з того, що є вдома

Яскрава, святкова капуста з червоно-фіолетовим листям – один із популярних овочів на наших столах. Страви з капусти червонокачанної не тільки смачні, а й виглядають особливо, урочисто. Вона є близькою "родичкою" білокачанної капусти, але завдяки наявності у складі спеціальної речовини антоціана набула свого пурпурового кольору і гострого смаку.

Сьогодні пропонуємо фантастично смачний салат за рецептом Shuba.life. У цьому рецепті червона капуста поєднується з гостро-солодкою заправкою, родзинками та горіхами. А замість горіхів можна використати насіння соняшнику — так буде ще смачніше.

Як приготувати салат з капусти

Інгредієнти:

червонокачанна капуста — 1 шт.;

майонез — 50 г;

цукор — 3 ст. л.;

оцет яблучний — 3 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

родзинки — 3/4 склянки;

волоські горіхи очищені — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

У невеликій мисці змішайте майонез, цукор та оцет. Відкладіть. У великій мисці змішайте нарізані капусту, цибулю, родзинки та горіхи та перемішайте. Додайте майонезну суміш. За бажання можна додати більше майонезу.

Подавайте такий салат до м’яса або звичайного картопляного пюре. Салат також підійде до гамбургерів, хот-догами смаженого м’яса.