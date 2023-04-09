Бюджетний салат із двох інгредієнтів — рідних за вуха не відтягнеш
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Смачно та незвичайно з того, що є вдома
Яскрава, святкова капуста з червоно-фіолетовим листям – один із популярних овочів на наших столах. Страви з капусти червонокачанної не тільки смачні, а й виглядають особливо, урочисто. Вона є близькою "родичкою" білокачанної капусти, але завдяки наявності у складі спеціальної речовини антоціана набула свого пурпурового кольору і гострого смаку.
Сьогодні пропонуємо фантастично смачний салат за рецептом Shuba.life. У цьому рецепті червона капуста поєднується з гостро-солодкою заправкою, родзинками та горіхами. А замість горіхів можна використати насіння соняшнику — так буде ще смачніше.
Як приготувати салат з капусти
Інгредієнти:
- червонокачанна капуста — 1 шт.;
- майонез — 50 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- оцет яблучний — 3 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- родзинки — 3/4 склянки;
- волоські горіхи очищені — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- У невеликій мисці змішайте майонез, цукор та оцет. Відкладіть.
- У великій мисці змішайте нарізані капусту, цибулю, родзинки та горіхи та перемішайте.
- Додайте майонезну суміш. За бажання можна додати більше майонезу.
Подавайте такий салат до м’яса або звичайного картопляного пюре. Салат також підійде до гамбургерів, хот-догами смаженого м’яса.