Часник і не тільки: що додати в картоплю, щоб вона була апетитнішою

Все, що потрібно, є під рукою

Картопля — овоч, який не потребує представлення. Це один із найулюбленіших продуктів для приготування перших та других страв. З картоплі чого тільки не готують — її запікають і відварюють, роблять картоплю фрі або неймовірну запіканку.

Якщо ви любите картоплю, то, напевно, вас складно чимось здивувати. Однак якщо скористаємося хитрими нюансами "СОДи", ми зможемо приготувати його ще смачніше та ароматніше.

Що додати в картоплю, щоб приготувати її ще смачніше

Лаврове листя. Про цю пряність не знає хіба що лінивий. Це класичне доповнення, яке дійсно надає картоплі аромату і змінює смак на краще — він стає більш насиченим і виразнішим.

Куркума – спеція, яка творить дива. Мало того, що вона є джерелом вітамінів та антиоксидантів, так ще надасть картоплі виразного кольору.

Цибуля та часник чудово поєднуються з картоплею. Якщо ви додасте їх під час приготування бульйону або при варінні картоплі, ароматні коренеплоди проявляють себе якнайкраще.

Кріп і петрушка. Їх додають у разі, якщо хочеться ароматної картоплі. Зелень перетворить звичайну страву на чарівну і ви отримаєте величезну кількість компліментів.

Найпростіша страва з картоплі – мабуть, пюре. З простими лайфхаками від "Телеграфа" ви приготуєте його ідеально.