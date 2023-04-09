Мінімум інгредієнтів та п’ять хвилин часу: рецепт шикарного торта "Три банана"

Десерт полюблять навіть ті, хто не любить солодке

Напевно, у багатьох була ситуація: гості на порозі, а до чаю нічого немає? Випічкою точно немає часу займатись, але пригощати друзів чимось потрібно.

Тоді вам необхідно скористатися цим рецептом торта "Три банана" від Smak. Десерт не вимагає випічки, а на його приготування ви витратите п’ять хвилин. Найскладніше — дочекатися, поки він застигне. Однак і це нескладно — у цей час можна спокійно поговорити з друзями. Запевняємо, його приємний аромат і ніжний смак вам сподобаються.

Як приготувати торт "Три банана"

Інгредієнти:

печиво — 340 г;

банан — 3 шт;

сметана — 400 г;

желатин — 25 г;

цукор — 150 г;

ванілін — 0,5 г.

Спосіб приготування:

У окропі розчиняємо желатин. Ламаємо печиво на шматочки, банани нарізаємо. Роз’ємну форму застилаємо харчовою плівкою. Сметану збиваємо з цукром та ваніліном за допомогою міксера доти, поки цукор повністю не розчиниться. Вливаємо сметану в розчинений желатин, продовжуючи збивати ще хвилину. Викладаємо в сметанну масу шматочки печива та бананів і швидко перемішуємо. Відразу ж викладаємо суміш у підготовлену форму для торта та розрівнюємо ложкою. Накриваємо форму тарілкою та ставимо торт у холодильник для застигання на 1 годину. Торт виймаємо з роз’ємної форми та прикрашаємо тертим шоколадом та часточками банана.

Поки торт застигає, гостям можна приготувати шикарний кавовий коктейль. Таке частування ваші друзі точно запам’ятають!