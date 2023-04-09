Мінімум інгредієнтів та п’ять хвилин часу: рецепт шикарного торта "Три банана"
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Десерт полюблять навіть ті, хто не любить солодке
Напевно, у багатьох була ситуація: гості на порозі, а до чаю нічого немає? Випічкою точно немає часу займатись, але пригощати друзів чимось потрібно.
Тоді вам необхідно скористатися цим рецептом торта "Три банана" від Smak. Десерт не вимагає випічки, а на його приготування ви витратите п’ять хвилин. Найскладніше — дочекатися, поки він застигне. Однак і це нескладно — у цей час можна спокійно поговорити з друзями. Запевняємо, його приємний аромат і ніжний смак вам сподобаються.
Як приготувати торт "Три банана"
Інгредієнти:
- печиво — 340 г;
- банан — 3 шт;
- сметана — 400 г;
- желатин — 25 г;
- цукор — 150 г;
- ванілін — 0,5 г.
Спосіб приготування:
- У окропі розчиняємо желатин.
- Ламаємо печиво на шматочки, банани нарізаємо.
- Роз’ємну форму застилаємо харчовою плівкою.
- Сметану збиваємо з цукром та ваніліном за допомогою міксера доти, поки цукор повністю не розчиниться.
- Вливаємо сметану в розчинений желатин, продовжуючи збивати ще хвилину.
- Викладаємо в сметанну масу шматочки печива та бананів і швидко перемішуємо.
- Відразу ж викладаємо суміш у підготовлену форму для торта та розрівнюємо ложкою.
- Накриваємо форму тарілкою та ставимо торт у холодильник для застигання на 1 годину.
- Торт виймаємо з роз’ємної форми та прикрашаємо тертим шоколадом та часточками банана.
Поки торт застигає, гостям можна приготувати шикарний кавовий коктейль. Таке частування ваші друзі точно запам’ятають!