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Мінімум інгредієнтів та п’ять хвилин часу: рецепт шикарного торта "Три банана"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Торт "Три банана"
Торт "Три банана". Фото pinterest.com

Десерт полюблять навіть ті, хто не любить солодке

Напевно, у багатьох була ситуація: гості на порозі, а до чаю нічого немає? Випічкою точно немає часу займатись, але пригощати друзів чимось потрібно.

Тоді вам необхідно скористатися цим рецептом торта "Три банана" від Smak. Десерт не вимагає випічки, а на його приготування ви витратите п’ять хвилин. Найскладніше — дочекатися, поки він застигне. Однак і це нескладно — у цей час можна спокійно поговорити з друзями. Запевняємо, його приємний аромат і ніжний смак вам сподобаються.

Як приготувати торт "Три банана"

Інгредієнти:

  • печиво — 340 г;
  • банан — 3 шт;
  • сметана — 400 г;
  • желатин — 25 г;
  • цукор — 150 г;
  • ванілін — 0,5 г.

Спосіб приготування:

  1. У окропі розчиняємо желатин.
  2. Ламаємо печиво на шматочки, банани нарізаємо.
  3. Роз’ємну форму застилаємо харчовою плівкою.
  4. Сметану збиваємо з цукром та ваніліном за допомогою міксера доти, поки цукор повністю не розчиниться.
  5. Вливаємо сметану в розчинений желатин, продовжуючи збивати ще хвилину.
  6. Викладаємо в сметанну масу шматочки печива та бананів і швидко перемішуємо.
  7. Відразу ж викладаємо суміш у підготовлену форму для торта та розрівнюємо ложкою.
  8. Накриваємо форму тарілкою та ставимо торт у холодильник для застигання на 1 годину.
  9. Торт виймаємо з роз’ємної форми та прикрашаємо тертим шоколадом та часточками банана.

Поки торт застигає, гостям можна приготувати шикарний кавовий коктейль. Таке частування ваші друзі точно запам’ятають!

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#Рецепт #Торт #Готуємо вдома