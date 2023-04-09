Минимум ингредиентов и пять минут времени: рецепт шикарнейшего торта "Три банана"
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Десерт полюбят даже те, кто не любит сладкое
Наверняка у многих была ситуация: гости на пороге, а к чаю ничего нет? Выпечкой точно нет времени заниматься, но угощать друзей чем-то нужно.
Тогда вам необходимо воспользоваться этим рецептом торта "Три банана" от Smak. Десерт не требует выпечки, а на его приготовление вы потратите пять минут. Самое сложное — это дождаться, пока он застынет. Однако и это несложно — в это время можно спокойно поболтать с друзьями. Уверяем, его приятный аромат и нежный вкус вам точно понравятся.
Как приготовить торт "Три банана"
Ингредиенты:
- печенье — 340 г;
- банан — 3 шт;
- сметана — 400 г;
- желатин — 25 г;
- сахар — 150 г;
- ванилин — 0,5 г.
Способ приготовления:
- В кипятке растворяем желатин.
- Ломаем печенье на кусочки, бананы нарезаем.
- Разъемную форму застилаем пищевой пленкой.
- Сметану взбиваем с сахаром и ванилином с помощью миксера до тех пор, пока сахар полностью не растворится.
- Вливаем сметану в растворённый желатин, продолжая взбивать ещё минуту.
- Выкладываем в сметанную массу кусочки печенья и бананов и быстро перемешиваем.
- Сразу же выкладываем смесь в подготовленную форму для торта и разравниваем ложкой.
- Накрываем форму тарелкой и ставим торт в холодильник для застывания на 1 час.
- Торт вынимаем из разъемной формы и украшаем тёртым шоколадом, и дольками банана.
Пока торт застывает, гостям можно приготовить шикарнейший кофейный коктейль. Такое угощение ваши друзья точно запомнят!