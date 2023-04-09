Минимум ингредиентов и пять минут времени: рецепт шикарнейшего торта "Три банана"

Десерт полюбят даже те, кто не любит сладкое

Наверняка у многих была ситуация: гости на пороге, а к чаю ничего нет? Выпечкой точно нет времени заниматься, но угощать друзей чем-то нужно.

Тогда вам необходимо воспользоваться этим рецептом торта "Три банана" от Smak. Десерт не требует выпечки, а на его приготовление вы потратите пять минут. Самое сложное — это дождаться, пока он застынет. Однако и это несложно — в это время можно спокойно поболтать с друзьями. Уверяем, его приятный аромат и нежный вкус вам точно понравятся.

Как приготовить торт "Три банана"

Ингредиенты:

печенье — 340 г;

банан — 3 шт;

сметана — 400 г;

желатин — 25 г;

сахар — 150 г;

ванилин — 0,5 г.

Способ приготовления:

В кипятке растворяем желатин. Ломаем печенье на кусочки, бананы нарезаем. Разъемную форму застилаем пищевой пленкой. Сметану взбиваем с сахаром и ванилином с помощью миксера до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Вливаем сметану в растворённый желатин, продолжая взбивать ещё минуту. Выкладываем в сметанную массу кусочки печенья и бананов и быстро перемешиваем. Сразу же выкладываем смесь в подготовленную форму для торта и разравниваем ложкой. Накрываем форму тарелкой и ставим торт в холодильник для застывания на 1 час. Торт вынимаем из разъемной формы и украшаем тёртым шоколадом, и дольками банана.

Пока торт застывает, гостям можно приготовить шикарнейший кофейный коктейль. Такое угощение ваши друзья точно запомнят!