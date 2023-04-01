Шоколадний торт без масла, молока та яєць: дешевий, але смачніший, ніж магазинний (відео)

Легкий і бюджетний десерт

Є поширений міф, що десерти — це завжди витратно і по часу, і по коштах. Але це не обов’язково так. Є рецепти печива без дорогих складників.

А ще пропонуємо спекти дуже простий торт з пухкою та ніжною текстурою та насичено-шоколадним смаком. Рецептом поділилася на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Рецепт розрахований на форму 25х35 см.

Інгредієнти для тіста:

3 склянки (600 г) борошна

1 склянка (200 г) цукру

1 склянка (0,25 л) олії

50 г какао

1 пачка ванілі

2 склянки (0,5 л) води

1 ч. л. солі

2 ч. л. соди

2 ст. л. оцту

Для шоколадної глазурі:

50 г какао

5 ст. л. (100 г) цукру

3 ст. л. олії

1 склянка (0,25 л) води

Додатково:

Улюблене варення — 250 мл.

Спосіб приготування:

З'єднуємо борошно з цукром і ванільним цукром, додаємо сіль, соду та какао. Суху суміш ретельно перемішуємо. Окремо з'єднуємо воду, олію і оцет. Перемішуємо ретельно обидві суміші разом. Тісто має вийти досить рідким. Відставте його на 10 хвилин. Потім виливаємо тісто у форму і випікаємо при температурі 190 градусів впродовж 40-50 хвилин. Коли бісквіт готовий, дістаємо його та даємо трохи охолонути. Розрізаємо на три коржі. Перемазуємо варенням. Для глазурі у сотейнику з'єднуємо какао, цукор та олію. Повинна виваритись густа маса. Поступово додаємо воду, постійно помішуючи. Коли закипить, гарячою глазуррю змащуємо торт і відправляємо в холодильник на 2-3 години.

Торт виходить дуже ніжний, з м’якою текстурою. До нього гарно смакуватиме кава у джезві.