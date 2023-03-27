Як приготувати кавовий коктейль: три найкращі рецепти з алкоголем
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Смачно, просто, алкогольно
Багато хто не уявляє свого ранку без кави. Зварений у турці класичний або з незвичайними інгредієнтами, він допомагає нам підбадьоритися з ранку та дуже піднімає настрій.
А якщо додати в напій алкоголь? Такі кавові коктейлі виходять смачними, ароматними та тонізуючими. За рецептом Рhoto-lviv їх легко зробити вдома. Пропонуємо три варіанти коктейлю на основі кави.
Як приготувати алкогольний коктейль на основі кави
Кава по-ірландськи
Він вигаданий у середині минулого століття. Завдяки м’якому збалансованому смаку став популярним у всьому світі.
Склад:
- віскі (ірландська) – 45 мл;
- кава американо — 120 мл;
- вершки (жирні) – 45 мл;
- цукровий сироп – 15 мл.
Як приготувати:
- Збити вершки вінчиком.
- Налити в келих гарячий американо, цукровий сироп та віскі. Перемішати ложечкою, зверху додати шар вершків.
Боулінг у ТУ-154
За легендою, що якщо пригостити стюардесу цим коктейлем, то потім у літаку можна робити будь-що. Незвичайний коктейль на основі горілки зі згущеним молоком і кавою, легко готується в домашніх умовах.
Склад:
- горілка – 15 мл;
- згущене молоко – 15 мл;
- мелена кава – 5 гр.
Як приготувати:
- Згущене молоко змішати з кавою і налити в чарку.
- Зверху коктейльною ложкою додати горілку, щоб шари не змішувалися.
Гримуча змія
Коктейль отримав назву за шипіння при змішуванні інгредієнтів. Напій більше люблять жінки за його солодкий смак.
Склад:
- кавовий лікер – 15 мл;
- какао лікер – 15 мл;
- вершковий лікер – 15 мл;
- мелена кава – 1 г;
- лід у кубиках – 200 г.
Як приготувати:
- Змішати три лікери в шейкері з льодом.
- Перелити суміш через стрейнер (ситечко) у стопку.
- Зверху посипати меленою кавою.
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