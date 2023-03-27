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Як приготувати кавовий коктейль: три найкращі рецепти з алкоголем

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Кава по-ірландськи
Кава по-ірландськи. Фото papigutto

Смачно, просто, алкогольно

Багато хто не уявляє свого ранку без кави. Зварений у турці класичний або з незвичайними інгредієнтами, він допомагає нам підбадьоритися з ранку та дуже піднімає настрій.

А якщо додати в напій алкоголь? Такі кавові коктейлі виходять смачними, ароматними та тонізуючими. За рецептом Рhoto-lviv їх легко зробити вдома. Пропонуємо три варіанти коктейлю на основі кави.

Як приготувати алкогольний коктейль на основі кави

Кава по-ірландськи

Він вигаданий у середині минулого століття. Завдяки м’якому збалансованому смаку став популярним у всьому світі.

Склад:

  • віскі (ірландська) – 45 мл;
  • кава американо — 120 мл;
  • вершки (жирні) – 45 мл;
  • цукровий сироп – 15 мл.

Як приготувати:

  1. Збити вершки вінчиком.
  2. Налити в келих гарячий американо, цукровий сироп та віскі. Перемішати ложечкою, зверху додати шар вершків.

Боулінг у ТУ-154

За легендою, що якщо пригостити стюардесу цим коктейлем, то потім у літаку можна робити будь-що. Незвичайний коктейль на основі горілки зі згущеним молоком і кавою, легко готується в домашніх умовах.

Склад:

  • горілка – 15 мл;
  • згущене молоко – 15 мл;
  • мелена кава – 5 гр.

Як приготувати:

  1. Згущене молоко змішати з кавою і налити в чарку.
  2. Зверху коктейльною ложкою додати горілку, щоб шари не змішувалися.

Гримуча змія

Коктейль отримав назву за шипіння при змішуванні інгредієнтів. Напій більше люблять жінки за його солодкий смак.

Склад:

  • кавовий лікер – 15 мл;
  • какао лікер – 15 мл;
  • вершковий лікер – 15 мл;
  • мелена кава – 1 г;
  • лід у кубиках – 200 г.

Як приготувати:

  1. Змішати три лікери в шейкері з льодом.
  2. Перелити суміш через стрейнер (ситечко) у стопку.
  3. Зверху посипати меленою кавою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибрати каву.

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#Рецепт #Алкоголь #Кава