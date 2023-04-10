Десять хвилин — і готово: простий копійчаний салат на святковий стіл

Дуже швидко і смачно

Якщо ви вже готували смачні картопляні троянди з беконом, а тепер шукаєте простіший рецепт, обов’язково спробуйте швидкий хрусткий салат. Він дуже смачний, а ще неймовірно простий у приготуванні.

Цей салат — справжнісінька паличка-виручалочка, коли потрібно швидко накрити на стіл. Готується за десять хвилин і не потребує попереднього відварювання продуктів. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Сира морква – 1 шт.

Ковбаса – 150 г

Мариновані огірки – 2 шт

Свіжий огірок – 3 шт

Зелений горошок – 1/2 банки

Кукурудза – 1/2 банки

Майонез – 3 ст.л

Спосіб приготування:

Моркву та свіжий огірок натираємо на тертці для корейської моркви. Соломкою ріжемо солоні огірки та ковбасу. Свіжі та солоні огірки викладаємо на сито, щоб стекла зайва рідина. Можна починати збирати салат. Для цього у глибоку миску відправляємо підготовлену моркву, ковбасу, кукурудзу, зелений горошок, солоні та свіжі огірки. На власний розсуд додаємо сіль, заправляємо майонезом і перемішуємо.

Салат готовий. Попри простоту інгредієнтів та приготування, страва виходить дуже смачною, просто як бюджетний салат без яєць та м’яса.