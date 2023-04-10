Десять хвилин — і готово: простий копійчаний салат на святковий стіл
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Дуже швидко і смачно
Якщо ви вже готували смачні картопляні троянди з беконом, а тепер шукаєте простіший рецепт, обов’язково спробуйте швидкий хрусткий салат. Він дуже смачний, а ще неймовірно простий у приготуванні.
Цей салат — справжнісінька паличка-виручалочка, коли потрібно швидко накрити на стіл. Готується за десять хвилин і не потребує попереднього відварювання продуктів. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Сира морква – 1 шт.
- Ковбаса – 150 г
- Мариновані огірки – 2 шт
- Свіжий огірок – 3 шт
- Зелений горошок – 1/2 банки
- Кукурудза – 1/2 банки
- Майонез – 3 ст.л
Спосіб приготування:
- Моркву та свіжий огірок натираємо на тертці для корейської моркви. Соломкою ріжемо солоні огірки та ковбасу. Свіжі та солоні огірки викладаємо на сито, щоб стекла зайва рідина.
- Можна починати збирати салат. Для цього у глибоку миску відправляємо підготовлену моркву, ковбасу, кукурудзу, зелений горошок, солоні та свіжі огірки. На власний розсуд додаємо сіль, заправляємо майонезом і перемішуємо.
Салат готовий. Попри простоту інгредієнтів та приготування, страва виходить дуже смачною, просто як бюджетний салат без яєць та м’яса.