Від такої "п’яної" курки коханого за вуха не відтягнеш: незвичайний рецепт м’яса у пиві
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Чудова страва готується просто і з доступних продуктів
Запечену курку дійсно можна назвати однією з найулюбленіших та найпоширеніших страв, які ми готуємо і до святкового столу, і просто на обід для сім’ї чи друзів. Але як приготувати курку в духовці, щоб м’ясо вийшло соковитим, а скоринка – хрумкою?
Сьогодні розповімо, як приготувати неймовірну курку у пиві. Рецепт простий тим, що він передбачає використання тільки пива, солі та улюблених спецій. Shuba пропонує вибрати для цього рецепта світле або темне пиво з нотками імбиру або цитрусу. Курка, запечена в пиві — чудова страва, яка полюбиться вам та вашим рідним.
Як приготувати "п’яну" курку в пиві
Інгредієнти:
- курка — 1 шт.
- пиво — 500 мл
- сіль, перець, спеції — на смак.
Спосіб приготування:
- Курку добре промийте та обсушіть паперовими рушниками.
- Наріжте курку на шматочки, посоліть і поперчіть. Додайте спеції до смаку або спеціальну суміш для курки. Перемішайте.
- Викладіть приправлену курку у форму для запікання. Залийте пивом.
- Випікайте курку в розігрітій на 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.
Рекомендується подавати страву з овочевим соте, пюре з сочевиці або іншим гарніром на ваш смак.