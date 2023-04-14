Від такої "п’яної" курки коханого за вуха не відтягнеш: незвичайний рецепт м’яса у пиві

Чудова страва готується просто і з доступних продуктів

Запечену курку дійсно можна назвати однією з найулюбленіших та найпоширеніших страв, які ми готуємо і до святкового столу, і просто на обід для сім’ї чи друзів. Але як приготувати курку в духовці, щоб м’ясо вийшло соковитим, а скоринка – хрумкою?

Сьогодні розповімо, як приготувати неймовірну курку у пиві. Рецепт простий тим, що він передбачає використання тільки пива, солі та улюблених спецій. Shuba пропонує вибрати для цього рецепта світле або темне пиво з нотками імбиру або цитрусу. Курка, запечена в пиві — чудова страва, яка полюбиться вам та вашим рідним.

Як приготувати "п’яну" курку в пиві

Інгредієнти:

курка — 1 шт.

пиво — 500 мл

сіль, перець, спеції — на смак.

Спосіб приготування:

Курку добре промийте та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте курку на шматочки, посоліть і поперчіть. Додайте спеції до смаку або спеціальну суміш для курки. Перемішайте. Викладіть приправлену курку у форму для запікання. Залийте пивом. Випікайте курку в розігрітій на 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.

Рекомендується подавати страву з овочевим соте, пюре з сочевиці або іншим гарніром на ваш смак.