Ідеальна для будь-якого гурмана: рецепт паски з цукатами, горіхами та родзинками

Порадуйте близьких у великодній день дивовижною випічкою

Паска – традиційна великодня випічка, вона справжня королева столу. Ароматна, пишна та смачна — саме така паска вмить полетить зі столу. Але як вибрати серед неймовірної кількості свій рецепт?

Пропонуємо вам рецепт такої випічки з цукатами, горіхами та родзинками за рецептом Smachno.ua. Без такої паски неможливо уявити Світлу неділю.

Як приготувати паску з цукатами, горіхами та родзинками

Інгредієнти:

дріжджі свіжі – 100 г

вершки – 1,5 склянки

борошно – 5 склянок

жовток – 9 шт.

цукор – 1 склянка

вершкове масло – 250 г

цукати – 1,5 склянки

очищені горіхи – 0.5 склянки;

родзинки — 0.5 склянки

сіль — 1 ч.л.

ванілін – за смаком

білок – 1 шт

цукрова пудра – 1 склянка

лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Дріжджі розводимо у трохи теплих вершках. Насипаємо борошно (2,5 склянки) і ставимо в тепле місце. Жовтки розтираємо з цукром та розм’якшеним вершковим маслом. Коли опара підійде, вводимо в неї жовтки з олією та цукром, нарізані цукати, подрібнені горіхи та родзинки. Масу добре вимішуємо, всипаємо борошно, сіль та ванілін. Вимішуємо і ставимо в тепле місце, доки не збільшиться в обсязі вдвічі. Після цього вимішуємо знову і даємо підійти. Форми змащуємо вершковим маслом і посипаємо панірувальними сухарями, дно застилаємо промасленим папером. Тісто розкладаємо у форми так, щоб форма була заповнена на 1/3 і ставимо у тепле місце, накривши рушником. Коли тісто підніметься і займе 3/4 форми, верх паски змащуємо трохи збитим жовтком. Форми ставимо у тепле місце на годину. Випікаємо в духовці при температурі 200-220°С протягом 60-70 хвилин. Коли верх пояса зарум’яниться, накриваємо змоченим папером, щоб не підгорів.

Поверхню паски змащуємо тонким шаром улюбленої глазурі. Випічка готова, насолоджуємось.