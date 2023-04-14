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Ідеальна для будь-якого гурмана: рецепт паски з цукатами, горіхами та родзинками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Солодка паска з цукатами, горіхами та родзинками
Солодка паска з цукатами, горіхами та родзинками. Фото smachno.ua

Порадуйте близьких у великодній день дивовижною випічкою

Паска – традиційна великодня випічка, вона справжня королева столу. Ароматна, пишна та смачна — саме така паска вмить полетить зі столу. Але як вибрати серед неймовірної кількості свій рецепт?

Пропонуємо вам рецепт такої випічки з цукатами, горіхами та родзинками за рецептом Smachno.ua. Без такої паски неможливо уявити Світлу неділю.

Як приготувати паску з цукатами, горіхами та родзинками

Інгредієнти:

  • дріжджі свіжі – 100 г
  • вершки – 1,5 склянки
  • борошно – 5 склянок
  • жовток – 9 шт.
  • цукор – 1 склянка
  • вершкове масло – 250 г
  • цукати – 1,5 склянки
  • очищені горіхи – 0.5 склянки;
  • родзинки — 0.5 склянки
  • сіль — 1 ч.л.
  • ванілін – за смаком
  • білок – 1 шт
  • цукрова пудра – 1 склянка
  • лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Дріжджі розводимо у трохи теплих вершках. Насипаємо борошно (2,5 склянки) і ставимо в тепле місце.
  2. Жовтки розтираємо з цукром та розм’якшеним вершковим маслом. Коли опара підійде, вводимо в неї жовтки з олією та цукром, нарізані цукати, подрібнені горіхи та родзинки. Масу добре вимішуємо, всипаємо борошно, сіль та ванілін. Вимішуємо і ставимо в тепле місце, доки не збільшиться в обсязі вдвічі. Після цього вимішуємо знову і даємо підійти.
  3. Форми змащуємо вершковим маслом і посипаємо панірувальними сухарями, дно застилаємо промасленим папером.
  4. Тісто розкладаємо у форми так, щоб форма була заповнена на 1/3 і ставимо у тепле місце, накривши рушником. Коли тісто підніметься і займе 3/4 форми, верх паски змащуємо трохи збитим жовтком. Форми ставимо у тепле місце на годину.
  5. Випікаємо в духовці при температурі 200-220°С протягом 60-70 хвилин. Коли верх пояса зарум’яниться, накриваємо змоченим папером, щоб не підгорів.

Поверхню паски змащуємо тонким шаром улюбленої глазурі. Випічка готова, насолоджуємось.

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