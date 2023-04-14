Ідеальна для будь-якого гурмана: рецепт паски з цукатами, горіхами та родзинками
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Порадуйте близьких у великодній день дивовижною випічкою
Паска – традиційна великодня випічка, вона справжня королева столу. Ароматна, пишна та смачна — саме така паска вмить полетить зі столу. Але як вибрати серед неймовірної кількості свій рецепт?
Пропонуємо вам рецепт такої випічки з цукатами, горіхами та родзинками за рецептом Smachno.ua. Без такої паски неможливо уявити Світлу неділю.
Як приготувати паску з цукатами, горіхами та родзинками
Інгредієнти:
- дріжджі свіжі – 100 г
- вершки – 1,5 склянки
- борошно – 5 склянок
- жовток – 9 шт.
- цукор – 1 склянка
- вершкове масло – 250 г
- цукати – 1,5 склянки
- очищені горіхи – 0.5 склянки;
- родзинки — 0.5 склянки
- сіль — 1 ч.л.
- ванілін – за смаком
- білок – 1 шт
- цукрова пудра – 1 склянка
- лимонний сік — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Дріжджі розводимо у трохи теплих вершках. Насипаємо борошно (2,5 склянки) і ставимо в тепле місце.
- Жовтки розтираємо з цукром та розм’якшеним вершковим маслом. Коли опара підійде, вводимо в неї жовтки з олією та цукром, нарізані цукати, подрібнені горіхи та родзинки. Масу добре вимішуємо, всипаємо борошно, сіль та ванілін. Вимішуємо і ставимо в тепле місце, доки не збільшиться в обсязі вдвічі. Після цього вимішуємо знову і даємо підійти.
- Форми змащуємо вершковим маслом і посипаємо панірувальними сухарями, дно застилаємо промасленим папером.
- Тісто розкладаємо у форми так, щоб форма була заповнена на 1/3 і ставимо у тепле місце, накривши рушником. Коли тісто підніметься і займе 3/4 форми, верх паски змащуємо трохи збитим жовтком. Форми ставимо у тепле місце на годину.
- Випікаємо в духовці при температурі 200-220°С протягом 60-70 хвилин. Коли верх пояса зарум’яниться, накриваємо змоченим папером, щоб не підгорів.
Поверхню паски змащуємо тонким шаром улюбленої глазурі. Випічка готова, насолоджуємось.