Бюджетна страва врятує вас від голоду: рецепт незвичайної намазки

Страва підійде як для перекушування, так і на святковий стіл

Намазки з оселедця дуже зручні тим, що їх можна їсти із хлібом, грінками чи крекером. Вони настільки смачні та ситні, іноді можуть замінити навіть основний прийом їжі. Інгредієнти в таких намазках можна поєднувати на свій смак, це робить їх досить універсальними.

Класична яєчна намазка в нашому Shuba посилена оселедцем пряного посолу та маринованими грибами, які надають їй яскравішого смаку. Якщо вам до смаку яскраво виражені пряні нотки, тоді така страва саме для вас.

Як приготувати намазку з оселедця та яєць

Інгредієнти на 2 порції:

яйця – 2 шт.;

оселедець пряного посолу – 1 шт.;

цибуля біла салатна – 1 шт.;

мариновані гриби – 150 г;

майонез – 200 г;

лимон, сік — 20 мл;

сіль, перець, крім – на свій смак.

Спосіб приготування:

Яйця покладіть у воду, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Потім охолодіть та очистьте. Відокремте білки від жовтків. Білки дрібно наріжте, жовтки натріть на дрібну тертку. Оселедець почистьте, випатрайте і промийте. Відокремте філе і подрібніть. Гриби наріжте маленькими кубиками. Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Кріп помийте, обсушіть і подрібніть. У салатник покладіть подрібнені білки, оселедець, гриби, цибулю та кріп. Трохи посоліть, поперчіть, додайте сік лимона, майонез і перемішайте. Зверху посипте тертими жовтками та прикрасьте кропом.

Така намазка буде особливо смачною із часниковими булочками. Спробуйте – не пошкодуєте.