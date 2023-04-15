Бюджетное блюдо спасет вас от голода: рецепт необычной намазки

Блюдо подойдет как для перекуса, так и на праздничный стол

Намазки из сельди очень удобны тем, что их можно есть с хлебом, гренками или крекером. Они настолько вкусны и сытны, иногда могут заменить даже основной прием пищи. Ингредиенты в таких намазках можно сочетать по своему вкусу, это делает их достаточно универсальными.

Классическая яичная намазка в нашем Shuba усилена селедкой пряного посола и маринованными грибами, которые придают ей более яркий вкус. Если вам по вкусу ярко выраженные пряные нотки, тогда такое блюдо именно для вас.

Как приготовить намазку из сельди и яиц

Ингредиенты на 2 порции:

яйца – 2 шт.;

сельдь пряного посола – 1 шт.;

лук белый салатный – 1 шт.;

маринованные грибы – 150 г;

майонез – 200 г;

лимон, сок – 20 мл;

соль, перец, кроме – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Яйца положите в воду, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем охладите и очистите. Отделите белки от желтков. Белки мелко нашинкуйте, желтки натрите на мелкую терку. Сельдь почистите, выпотрошите и промойте. Отделите филе и измельчите. Грибы порежьте маленькими кубиками. Лук очистите и мелко нашинкуйте. Укроп помойте, обсушите и измельчите. В салатник положите измельченные белки, сельдь, грибы, лук и укроп. Немного посолите, поперчите, добавьте сок лимона, майонез и перемешайте. Сверху посыпьте тертыми желтками и украсьте укропом.

Такая намазка будет особенно вкусной с чесночными булочками. Попробуйте — не пожалеете.