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Эта заготовка должна быть в каждом доме: рецепт копеечной мясной намазки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Ну очень вкусно и просто
Ну очень вкусно и просто. Фото Патриоты Украины

Готовить несложно, а есть — весь год

Рассказываем о несложном рецепте закуски из тонкого сала. Просто пропускаем все через мясорубку и раскладываем по банкам.

На выходе у нас будет оригинальная и вкусная закуска из сала, мяса и овощей. Ее достаточно будет просто намазать на бутерброды. Рецептом поделились на портале Патриоты Украины.

Ингредиенты:

  • сало тонкое, 2.5 кг;
  • мясо и лук по 500 г;
  • морковь, 500 г;
  • соль, перец и специи по вкусу;
  • овощная приправа, 80г.

Рецепт пошагово:

  1. Тонкое сало и мясо пропускаем через мясорубку. Каким-либо образом измельчаем морковь. Лук режем мелкими кубиками или измельчаем в блендере.
  2. Продукты смешиваем и заправляем приправой для овощей. Можно взять любую смесь приправ, которая вам нравится.
  3. Массу раскладываем по чистым, стерилизованным баночкам, закручиваем крышки. В большую кастрюлю кладем полотенце, ставим банки и заливаем теплую воду менее чем до горлышек банок.
  4. С момента закипания стерилизуем 2 часа на небольшом огне.

Такая намазка станет просто незаменимой для случаев, когда нужно быстро и вкусно перекусить. Кстати, здесь мы писали о том, как стерилизовать банки.

Теги:
#Сало #Закуска #Консервация