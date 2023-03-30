Эта заготовка должна быть в каждом доме: рецепт копеечной мясной намазки
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Готовить несложно, а есть — весь год
Рассказываем о несложном рецепте закуски из тонкого сала. Просто пропускаем все через мясорубку и раскладываем по банкам.
На выходе у нас будет оригинальная и вкусная закуска из сала, мяса и овощей. Ее достаточно будет просто намазать на бутерброды. Рецептом поделились на портале Патриоты Украины.
Ингредиенты:
- сало тонкое, 2.5 кг;
- мясо и лук по 500 г;
- морковь, 500 г;
- соль, перец и специи по вкусу;
- овощная приправа, 80г.
Рецепт пошагово:
- Тонкое сало и мясо пропускаем через мясорубку. Каким-либо образом измельчаем морковь. Лук режем мелкими кубиками или измельчаем в блендере.
- Продукты смешиваем и заправляем приправой для овощей. Можно взять любую смесь приправ, которая вам нравится.
- Массу раскладываем по чистым, стерилизованным баночкам, закручиваем крышки. В большую кастрюлю кладем полотенце, ставим банки и заливаем теплую воду менее чем до горлышек банок.
- С момента закипания стерилизуем 2 часа на небольшом огне.
Такая намазка станет просто незаменимой для случаев, когда нужно быстро и вкусно перекусить. Кстати, здесь мы писали о том, как стерилизовать банки.