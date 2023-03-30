Эта заготовка должна быть в каждом доме: рецепт копеечной мясной намазки

Готовить несложно, а есть — весь год

Рассказываем о несложном рецепте закуски из тонкого сала. Просто пропускаем все через мясорубку и раскладываем по банкам.

На выходе у нас будет оригинальная и вкусная закуска из сала, мяса и овощей. Ее достаточно будет просто намазать на бутерброды. Рецептом поделились на портале Патриоты Украины.

Ингредиенты:

сало тонкое, 2.5 кг;

мясо и лук по 500 г;

морковь, 500 г;

соль, перец и специи по вкусу;

овощная приправа, 80г.

Рецепт пошагово:

Тонкое сало и мясо пропускаем через мясорубку. Каким-либо образом измельчаем морковь. Лук режем мелкими кубиками или измельчаем в блендере. Продукты смешиваем и заправляем приправой для овощей. Можно взять любую смесь приправ, которая вам нравится. Массу раскладываем по чистым, стерилизованным баночкам, закручиваем крышки. В большую кастрюлю кладем полотенце, ставим банки и заливаем теплую воду менее чем до горлышек банок. С момента закипания стерилизуем 2 часа на небольшом огне.

Такая намазка станет просто незаменимой для случаев, когда нужно быстро и вкусно перекусить. Кстати, здесь мы писали о том, как стерилизовать банки.