Заготовка, що повинна бути в кожному домі: рецепт копійчаної м’ясної намазки
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Готувати нескладно, а їсться — увесь рік
Розповідаємо про нескладний рецепт закуски із тонкого сала. Просто пропускаємо все через м'ясорубку і розкладаємо по банках.
На виході матимемо оригінальну і смачну закуску з сала, м’яса та овочів. Її достатньо буде просто намазати на бутерброди. Рецептом поділились на порталі Патріоти України.
Інгредієнти:
- сало тонке, 2.5 кг;
- м’ясо і цибулю по 500 г;
- морква, 500 г;
- сіль, перець і спеції за смаком;
- овочева приправа, 80 г.
Рецепт покроково:
- Тонке сало і м’ясо пропускаємо через м’ясорубку. Будь-яким чином подрібнюємо моркву. Цибулю ріжемо дрібними кубиками або подрібнюємо у блендері.
- Продукти змішуємо і заправляємо приправою для овочів. Можна взяти будь-яку приправу, яка вам подобається.
- Масу розкладаємо по чистих, стерилізованих баночках, закручуємо кришки. У велику каструлю кладемо рушник, ставимо банки і заливаємо теплу воду менш ніж до горлечка.
- З моменту закипання стерилізуємо 2 години на невеликому вогні.
Така намазка стане просто незамінною для випадків, коли треба швидко й смачно перекусити. До речі, тут ми писали про те, як стерилізувати банки.