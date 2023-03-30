Заготовка, що повинна бути в кожному домі: рецепт копійчаної м’ясної намазки

Готувати нескладно, а їсться — увесь рік

Розповідаємо про нескладний рецепт закуски із тонкого сала. Просто пропускаємо все через м'ясорубку і розкладаємо по банках.

На виході матимемо оригінальну і смачну закуску з сала, м’яса та овочів. Її достатньо буде просто намазати на бутерброди. Рецептом поділились на порталі Патріоти України.

Інгредієнти:

сало тонке, 2.5 кг;

м’ясо і цибулю по 500 г;

морква, 500 г;

сіль, перець і спеції за смаком;

овочева приправа, 80 г.

Рецепт покроково:

Тонке сало і м’ясо пропускаємо через м’ясорубку. Будь-яким чином подрібнюємо моркву. Цибулю ріжемо дрібними кубиками або подрібнюємо у блендері. Продукти змішуємо і заправляємо приправою для овочів. Можна взяти будь-яку приправу, яка вам подобається. Масу розкладаємо по чистих, стерилізованих баночках, закручуємо кришки. У велику каструлю кладемо рушник, ставимо банки і заливаємо теплу воду менш ніж до горлечка. З моменту закипання стерилізуємо 2 години на невеликому вогні.

Така намазка стане просто незамінною для випадків, коли треба швидко й смачно перекусити. До речі, тут ми писали про те, як стерилізувати банки.